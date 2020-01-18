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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые уточнили причину вымирания динозавров

Извержения вулканов не могли привести к таким катастрофическим последствиям.

Источник: Reuters
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Исследователи из Йельского университета нашли еще одно доказательство того, что причиной вымирания динозавров было падение небесного тела, а не вулканическая активность.

Так называемое мел-палеогеновое вымирание произошло 66 миллионов лет назад. В это время в результате крупного катаклизма вымерли динозавры, морские завропсиды, птерозавры, многие моллюски и водоросли. Все существовавшие экосистемы были разрушены, что подстегнуло эволюцию млекопитающих и птиц.

До начала 2000-х не существовало единой точки зрения на причину этого вымирания. К середине 2010-х ведущей гипотезой стало падение астероида, но существуют и альтернативные версии, например, активность вулканов на плоскогорье Декан в Индии, которые извергали лаву и токсичные газы сотни тысяч лет. Или же вымирание могли спровоцировать сразу оба события.

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Ученые изучили геологические свидетельства изменений углеродных циклов и сравнили их с моделями вулканического потепления. Уровни углерода можно определить по оболочкам доисторического планктона и моллюсков, которые образуются из карбоната кальция, извлекаемого из углекислого газа в океанах.

Они обнаружили, что вулканическое потепление произошло за 200 тысяч лет до массового вымирания. Это период не упадка, а расцвета динозавров.

Извержение вулканов привело к постепенному глобальному потеплению примерно на два градуса, но не к массовому вымиранию, говорят ученые в своем заявлении. Потепление действительно могло спровоцировать исчезновение нескольких видов, но оно также создало условия для появления фауны кайнозоя, такой как саблезубые кошки, пещерные медведи и шерстистые мамонты.

Анна Лысенко

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