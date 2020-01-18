12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые уточнили причину вымирания динозавров
Извержения вулканов не могли привести к таким катастрофическим последствиям.
Исследователи из Йельского университета нашли еще одно доказательство того, что причиной вымирания динозавров было падение небесного тела, а не вулканическая активность.
Так называемое
До начала 2000-х не существовало единой точки зрения на причину этого вымирания. К середине 2010-х ведущей гипотезой стало падение астероида, но существуют и альтернативные версии, например, активность вулканов на плоскогорье Декан в Индии, которые извергали лаву и токсичные газы сотни тысяч лет. Или же вымирание могли спровоцировать сразу оба события.
Ученые изучили геологические свидетельства изменений углеродных циклов и сравнили их с моделями вулканического потепления. Уровни углерода можно определить по оболочкам доисторического планктона и моллюсков, которые образуются из карбоната кальция, извлекаемого из углекислого газа в океанах.
Они обнаружили, что вулканическое потепление произошло за 200 тысяч лет до массового вымирания. Это период не упадка, а расцвета динозавров.
Извержение вулканов привело к постепенному глобальному потеплению примерно на два градуса, но не к массовому вымиранию, говорят ученые в своем заявлении. Потепление действительно могло спровоцировать исчезновение нескольких видов, но оно также создало условия для появления фауны кайнозоя, такой как саблезубые кошки, пещерные медведи и шерстистые мамонты.
Анна Лысенко