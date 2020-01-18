Найдены древние изображения ассирийских богов (фото)

Международная команда археологов обнаружила в северном Ираке десять каменных барельефов с изображениями богов Ассирии и ассирийского царя, сообщает Archaeology News Network.
Находка украшала сложную систему древних оросительных каналов возле города Файда недалеко от границы с Турцией. По словам итальянских, иракских и курдских ученых, подобные барельефы чрезвычайно редки, так как обычно они украшали только царские дворцы.
По всей видимости, каналы были построены царем Саргоном ІІ, который правил Ассирией в 722—705 годах до нашей эры. Ученые считают, что он изображен на барельефах наблюдающим за процессией ассирийских богов, в том числе за главным ассирийским богом Ашуром, едущим на драконе и рогатом льве.
На барельефах также изображены жена Ашура Муллиса, сидящая на троне, богиня любви и войны Иштар, бог солнца Шамаш, бог луны Син и другие.
В свое время канал служил для орошения ячменя, пшеницы и других культур. Местные поля обеспечивали зерном больше 100 тысяч жителей столицы Ассирийского государства Ниневии, одного из крупнейших городов мира того времени.