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18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдены древние изображения ассирийских богов (фото)

Уникальные барельефы были созданы в VIIІ веке до нашей эры.

Международная команда археологов обнаружила в северном Ираке десять каменных барельефов с изображениями богов Ассирии и ассирийского царя, сообщает Archaeology News Network.

Находка украшала сложную систему древних оросительных каналов возле города Файда недалеко от границы с Турцией. По словам итальянских, иракских и курдских ученых, подобные барельефы чрезвычайно редки, так как обычно они украшали только царские дворцы.

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По всей видимости, каналы были построены царем Саргоном ІІ, который правил Ассирией в 722—705 годах до нашей эры. Ученые считают, что он изображен на барельефах наблюдающим за процессией ассирийских богов, в том числе за главным ассирийским богом Ашуром, едущим на драконе и рогатом льве.

На барельефах также изображены жена Ашура Муллиса, сидящая на троне, богиня любви и войны Иштар, бог солнца Шамаш, бог луны Син и другие.

В свое время канал служил для орошения ячменя, пшеницы и других культур. Местные поля обеспечивали зерном больше 100 тысяч жителей столицы Ассирийского государства Ниневии, одного из крупнейших городов мира того времени.

Анна Лысенко

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