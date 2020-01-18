«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка

«Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?» — написала жительница столицы.
По ее словам, она здоровается и начинает беседу по-латышски, однако ей отвечают на русском. Женщина призналась что подобные ситуации вызывают у нее «недоумение». Она добавила, что раньше «такого не было».
Пользователи твиттера стали активно комментировать запись.
«Дали понять, что время “гансов” (латышей) в Риге закончилось», — написал Juris Lipsnis.
По мнению другого комментатора, дело в том, что «латыши стали безропотнее».
«Первое, что приходит в голову, — это Центр государственного языка и не приведенное в порядок законодательство», — говорится в записи Ainārs Daugovičs.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя родным его считает около 40% населения.
Сейм 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.
Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения страны.