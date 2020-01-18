Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Сценарии будущего. Каким будет мир в 2029-м году Историк Андрей Фурсов и писатель-фантаст Вадим Панов рассказывают, какие тенденции развития заслуживают внимания
Фоторепортажи
10В Харбине построили гигантский город из льда и снега
12Извержение вулкана Таал
20:57 (мск), источник: РИА Новости

«Время латышей ушло»: жители Риги возмутились из-за русского языка

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат латвийского парламента Александр Кирштейнс обратил внимание на пост в твиттере, где одна из его соотечественниц пожаловалась на русскоговорящего врача в Риге.

Источник: РИА "Новости"

«Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, — со мной говорят по-русски?» — написала жительница столицы.

Читайте также
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям

По ее словам, она здоровается и начинает беседу по-латышски, однако ей отвечают на русском. Женщина призналась что подобные ситуации вызывают у нее «недоумение». Она добавила, что раньше «такого не было».

Пользователи твиттера стали активно комментировать запись.

«Дали понять, что время “гансов” (латышей) в Риге закончилось», — написал Juris Lipsnis.

По мнению другого комментатора, дело в том, что «латыши стали безропотнее».

«Первое, что приходит в голову, — это Центр государственного языка и не приведенное в порядок законодательство», — говорится в записи Ainārs Daugovičs.

Читайте также
В Латвии предложили брать плату за русский язык

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, хотя родным его считает около 40% населения.

Сейм 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие, что с 2019/20 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. Эти меры вызвали протесты среди русскоязычного населения страны.

Читайте также
«За свет и против тьмы»: в Риге прошло шествие защитников русских школ
Во время загрузки произошла ошибка.
6 декабря 2019© Ньюстюб
 Премьер Украины написал заявление об отставке
'Поаккуратней, но лучше честно'. Что предлагает стране Мишустин
Ливийская нефтяная корпорация объявила форс-мажор
Президент назвал уродами выступающих против поддержки семей
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
По затопленным улицам в Австралии плавала акула
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
В ПФР рассказали, как увеличат пенсии
Здоровье
Малышева рассказала о зависимости рака от группы крови Телеведущая пояснила, к каким онкологическим заболеваниям больше склонны обладатели каждой группы крови.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Роберт Паттинсон: «Каждая новая роль может оказаться последней» Давно выросший из статуса секс-символа для подростков в актера, за карьерой которого интересно следить, Паттинсон рассказал о полученных на съемках «Маяка» синяках, адреналиновой зависимости и новом Бэтмене
Горячие темы на Авто
Как вы думаете, считаете? 173
Новость дня !!! 154
Снова зашёл -уж простите --- 134
Мы идем по казахскому сценарию? 115
Новости партнеров
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Дети
36-летнюю Алсу заподозрили в беременности Поклонники решили, что звезда станет мамой в четвертый раз
Леди
Рианна рассталась с бойфрендом-миллиардером Влюбленные встречались три года.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь