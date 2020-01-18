22:09 (мск), источник: Lenta.Ru
Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег
Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов, говорится в сообщении Букингемского дворца.
С весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться «Их Королевские Высочества». Кроме того, им перестанут выделяться денежные средства на официальные мероприятия.
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По словам королевы Елизаветы II, к этому решению они пришли после обсуждений. Она подчеркнула, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон останутся любимыми членами семьи. Королева поблагодарила герцога и герцогиню Сассекских за работу и отметила, что Меган Маркл «очень быстро стала полноправным членом семьи».
8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Они заявили, что в дальнейшем планируют отказаться от финансирования из госбюджета и стать финансово независимыми. Предполагалось, что