07:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Среди посткоммунистических стран Эстония — одна из самых экономически благополучных.
Здесь и при СССР были лучшие, чем в других республиках, условия для жизни и работы, а в постсоветский период страна не растерялась, быстро перекроив экономику в соответствии со стандартами Западной Европы. Но как и в прочих странах бывшего Союза, в 90-х и начале нулевых в Эстонии наблюдался глубокий спад промышленного производства.
Поселок Вийвиконна построили в середине 1930-х рядом с шахтой по добыче сланца. К 1960-му здесь жили почти две тысячи человек и работало несколько промышленных предприятий.
К концу 1960-х численность населения Вийвиконны превысила 2,2 тысячи человек, а через 40 лет упала до 300. К концу нулевых в поселке оставалось около 200 жителей, а в настоящее время их единицы. Некоторые приезжают сюда в летнее время — держат огороды. Но и таких мало.
Многоквартирные здания в Вийвиконне — сплошь руины. Когда развалилась промышленность, трудоспособным людям пришлось уехать, оставив жилье на растерзание вандалам и сталкерам. Их здесь много — поселок очень популярен среди любителей «заброшки» (заброшенных мест).
Они же, очевидно, украшают бывший промышленный центр вот такими апокалиптическими композициями — похоже на кадр из фильма ужасов.
Стены полуразрушенных домов облюбовали уличные художники. В строгих эстонских муниципалитетах за рисунки на зданиях могут и оштрафовать, а вийвиконнские развалины как будто никому не принадлежат и потому могут использоваться как угодно — хуже не будет.
Поселок расположен всего в получасе езды от города Нарвы и границы с Россией, в уезде
Жители Вийвиконны занимались, в том числе, промышленной добычей сланцев. Первое частное сланцевое предприятие образовалось здесь в 1930-х и называлось «Ээстимаа Ыликонсортсиум» (Eestimaa Õlikonsortsium). В войну сланцевая промышленность Эстонии была практически уничтожена, но ее быстро восстановили. Шахту в Вийвиконне вновь запустили уже в 1947-м.
Через поселок проходит действующая железная дорога. Тем временем застроенную территорию постепенно отвоевывает лес.
Красная пятиконечная звезда — один из немногих оставшихся в поселке советских символов. Хотя такая звезда использовалась и в Царской России, и
Осенью 2018-го Вийвиконну посетил Крис Фейхтнер — известный
«Не могу себе представить, каково это — жить в городе, разрушенном на 90 процентов. И если вы собираетесь поехать в Вийвиконну, относитесь с уважением к людям, которые там остаются по своей воле или вынужденно. Если дом выглядит ухоженным, держитесь от него подальше. Скорее всего, там
Остатки благоустройства. Кстати, неподалеку от Вийвиконны есть еще один заброшенный поселок — Сиргала. Он тоже пал жертвой промышленного спада.
Сложно поверить, что всего за пару десятков лет квартира в жилом доме может превратиться вот в такую развалину. Все ценные вещи, очевидно, хозяева забрали с собой, а остальное растаскали на сувениры любители экстремального туризма.
Время не пощадило и детскую площадку. Детям в Вийвиконне не место, здесь и правда остались только старики — им некуда и незачем ехать.
Груды хлама как символ безвозвратно утерянной эпохи. Хотя внимательные заметят, что не весь мусор из прошлого. Автокресло явно «свежее», а кукла — из дорогих, производства ГДР.
В
Школе в прошлом году исполнилось 65 лет. Конечно, она давно не работает — учить некого.
Странный указатель. Вийвиконна не имеет ничего общего с уютной деревней из мультфильма — разве что заброшенные дома. «Дом свободный, живите кто хотите», — так и здесь.
Вийвиконна прежде входила в состав города
Надписи в поселке — на русском языке. «Злые собаки», скорее всего, давно уехали вместе с хозяевами, забор зарос. Интересно смотреть, как природа забирает обратно то, что
Веселый