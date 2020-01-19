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07:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни

Среди посткоммунистических стран Эстония — одна из самых экономически благополучных.

Здесь и при СССР были лучшие, чем в других республиках, условия для жизни и работы, а в постсоветский период страна не растерялась, быстро перекроив экономику в соответствии со стандартами Западной Европы. Но как и в прочих странах бывшего Союза, в 90-х и начале нулевых в Эстонии наблюдался глубокий спад промышленного производства. Из-за этого некоторые поселения, существовавшие за счет градообразующих предприятий (так называемые моногорода), пришли в упадок. Одно из таких мест, расположенное прямо на границе с Россией, превратилось в настоящий поселок-призрак. «Лента.ру» исследовала его с помощью пользователей Instagram.

Поселок Вийвиконна построили в середине 1930-х рядом с шахтой по добыче сланца. К 1960-му здесь жили почти две тысячи человек и работало несколько промышленных предприятий.

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К концу 1960-х численность населения Вийвиконны превысила 2,2 тысячи человек, а через 40 лет упала до 300. К концу нулевых в поселке оставалось около 200 жителей, а в настоящее время их единицы. Некоторые приезжают сюда в летнее время — держат огороды. Но и таких мало.

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Многоквартирные здания в Вийвиконне — сплошь руины. Когда развалилась промышленность, трудоспособным людям пришлось уехать, оставив жилье на растерзание вандалам и сталкерам. Их здесь много — поселок очень популярен среди любителей «заброшки» (заброшенных мест).

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Они же, очевидно, украшают бывший промышленный центр вот такими апокалиптическими композициями — похоже на кадр из фильма ужасов.

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Стены полуразрушенных домов облюбовали уличные художники. В строгих эстонских муниципалитетах за рисунки на зданиях могут и оштрафовать, а вийвиконнские развалины как будто никому не принадлежат и потому могут использоваться как угодно — хуже не будет.

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Поселок расположен всего в получасе езды от города Нарвы и границы с Россией, в уезде Ида-Вирумаа, где издавна проживало преимущественно русскоязычное население. Это территория Принаровья — области, включающей в себя левое и правое побережье реки Нарвы. В годы распада СССР были попытки провозгласить Принаровье Нарвской республикой, но в итоге это место осталось разделенным между Эстонией и Россией.

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Жители Вийвиконны занимались, в том числе, промышленной добычей сланцев. Первое частное сланцевое предприятие образовалось здесь в 1930-х и называлось «Ээстимаа Ыликонсортсиум» (Eestimaa Õlikonsortsium). В войну сланцевая промышленность Эстонии была практически уничтожена, но ее быстро восстановили. Шахту в Вийвиконне вновь запустили уже в 1947-м.

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Через поселок проходит действующая железная дорога. Тем временем застроенную территорию постепенно отвоевывает лес.

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Красная пятиконечная звезда — один из немногих оставшихся в поселке советских символов. Хотя такая звезда использовалась и в Царской России, и когда-то даже была опознавательным знаком военной авиации США. Но в данном случае это, скорее всего, символика СССР.

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Осенью 2018-го Вийвиконну посетил Крис Фейхтнер — известный блогер-фотограф из Австрии. В описании путешествия он отметил, что поселение нельзя назвать полноценным поселком-призраком: в нем живут от 50 до 90 человек, преимущественно пожилые. Руины соседствуют со старыми, но ухоженными частными домами.

«Не могу себе представить, каково это — жить в городе, разрушенном на 90 процентов. И если вы собираетесь поехать в Вийвиконну, относитесь с уважением к людям, которые там остаются по своей воле или вынужденно. Если дом выглядит ухоженным, держитесь от него подальше. Скорее всего, там кто-то живет», — посоветовал блогер.

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Остатки благоустройства. Кстати, неподалеку от Вийвиконны есть еще один заброшенный поселок — Сиргала. Он тоже пал жертвой промышленного спада.

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Сложно поверить, что всего за пару десятков лет квартира в жилом доме может превратиться вот в такую развалину. Все ценные вещи, очевидно, хозяева забрали с собой, а остальное растаскали на сувениры любители экстремального туризма.

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Время не пощадило и детскую площадку. Детям в Вийвиконне не место, здесь и правда остались только старики — им некуда и незачем ехать.

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Груды хлама как символ безвозвратно утерянной эпохи. Хотя внимательные заметят, что не весь мусор из прошлого. Автокресло явно «свежее», а кукла — из дорогих, производства ГДР.

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В онлайн-базах нет объявлений о продаже недвижимости в Вийвиконне, поэтому стоимость местного квадратного метра оценить сложно. Скорее всего, муниципалитет (формально поселок входит в состав города Нарва-Йыэсуу) был бы рад раздать руины бесплатно, но желающих принять этот «подарок» не находится.

Школе в прошлом году исполнилось 65 лет. Конечно, она давно не работает — учить некого.

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Странный указатель. Вийвиконна не имеет ничего общего с уютной деревней из мультфильма — разве что заброшенные дома. «Дом свободный, живите кто хотите», — так и здесь.

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Вийвиконна прежде входила в состав города Кохтла-Ярве. Его власти как раз активно стараются избавиться от лишней недвижимости — осенью 2019 года они выставили на аукцион жилье по стартовой цене от 50 евро (около 3,5 тысячи рублей). До этого аналогичные торги проводились летом того же года. По словам городских чиновников, некоторые квартиры не удается продать по бросовой цене даже через шесть-семь аукционов.

Надписи в поселке — на русском языке. «Злые собаки», скорее всего, давно уехали вместе с хозяевами, забор зарос. Интересно смотреть, как природа забирает обратно то, что когда-то было отобрано человеком.

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Веселый стрит-арт и колорит поселения-призрака могли бы привлечь в Вийвиконну туристов, но добраться сюда нелегко — от Таллина — около трех часов езды, прямого автобуса нет. Да и местные жители не стремятся хоть чем-то завлечь туристов. Очевидно, что поселок доживает последние дни — если власти Нарва-Йыэсуу не предпримут срочных действий для его спасения, через десяток лет Вийвиконна сровняется с землей.

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