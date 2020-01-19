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01:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов. Об этом пишет газета Daily Mail.

Источник: РИА "Новости"

Свадебные торжества проходили на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии в отеле Kulm, который принадлежит семье жениха. В числе приглашенных оказались дизайнер Стелла Маккартни, американская актриса Кейт Хадсон и британская принцесса Беатрис.

Российская телеведущая Ксения Собчак не смогла присутствовать на церемонии и поздравила Жукову в Instagram.

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Пара расписалась в октябре прошлого года.

Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. В браке у них родили двое детей — сын Аарон-Александр (в 2009 году) и дочь Лея (в 2013 году).

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