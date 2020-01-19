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12:03 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные российские лечебные курорты

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самые популярные лечебные курорты в России находятся в Крыму, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Об этом сообщает RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.

Источник: РИА "Новости"

По словам экспертов, в Краснодарском крае наиболее популярны Анапа, Сочи, Горячий Ключ, Ейск, а также курорты рядом с Геленджиком и Туапсе.

Среди курортов Ставропольского края специалисты выделили Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

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В Крыму популярностью пользуются Евпатория, Саки, Феодосия, Крымское приморье и Южный берег Крыма.

«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — отметили в институте.

По данным специалистов, в 2019 году в российских санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 миллиона человек, в том числе полтора миллиона детей.

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