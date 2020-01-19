Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году

«Все очень ждали этого, потому что, все-таки, партизаны — это одно, а Красная армия — другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», — сказал Ботян.
Он уточнил, что тем не менее представители Армии Крайовой «не были довольны» приходом Красной армии, потому что изначально планировали самостоятельно освободить Польшу.
Армия Крайова (АК) — военизированные формирования, созданные в 1942 году по инициативе нашедшего убежище в Лондоне польского правительства в изгнании и считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк Армии Крайовой составляли бывшие офицеры Войска Польского. АК ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности.
Советский Союз рассматривался Армией Крайовой как ситуативный союзник в борьбе против Германии. Затем в планы АК вошло восстание против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года, но затем законным путем в соответствии с нормами международной дипломатии отошедших к Советскому Союзу.
Фактически Армия Крайова вела двойную игру — есть документы, свидетельствующие, что АК была инструментом, с помощью которого Лондон тайно противостоял СССР, своему союзнику по антигитлеровской коалиции.
Известно, что аковцы, направляемые британскими спецслужбами, препятствовали продвижению Красной армии на запад, ведя подрывную деятельность в ее тылу, вплоть до убийств советских солдат и офицеров.
Девятнадцатого января исполняется 75 лет со дня освобождения Красной армией польского города Кракова. Гитлеровское командование хотело устроить в нем западню, затопив Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Таким бесчеловечным планам не суждено было сбыться благодаря операции, проведенной группой под командованием Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.