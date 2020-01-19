10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии появилась гигантская коала на песке (фото, видео)
Эти животные могут исчезнуть к 2050 году.
На пляже в австралийском городе Джелонг появилось гигантское изображение коалы.
Автор работы — анонимный художник из Австралии, публикующий свои работы под ником breatheablueocean. Он создал рисунок на песке в память о миллионах животных, погибших в лесных пожарах.
По приблизительным подсчетам экспертов, количество погибших в огне животных может превышать миллиард. Некоторые виды оказались под угрозой исчезновения. Коалы, которые лишаются естественных мест обитания, могут исчезнуть в дикой природе уже к 2050 году.
Как сообщалось, вслед за разрушительными пожарами в Австралию пришли ливни. На затопленных улицах одного из городов
Анна Лысенко