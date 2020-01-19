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10:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии появилась гигантская коала на песке (фото, видео)

Эти животные могут исчезнуть к 2050 году.

На пляже в австралийском городе Джелонг появилось гигантское изображение коалы.

Автор работы — анонимный художник из Австралии, публикующий свои работы под ником breatheablueocean. Он создал рисунок на песке в память о миллионах животных, погибших в лесных пожарах.

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По приблизительным подсчетам экспертов, количество погибших в огне животных может превышать миллиард. Некоторые виды оказались под угрозой исчезновения. Коалы, которые лишаются естественных мест обитания, могут исчезнуть в дикой природе уже к 2050 году.

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Как сообщалось, вслед за разрушительными пожарами в Австралию пришли ливни. На затопленных улицах одного из городов юго-востока даже заметили плавающую акулу.

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Анна Лысенко

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