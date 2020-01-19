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12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

14 пони сбежали с фермы и пришли к английскому пабу

«Хотели попробовать вегетарианское меню», — шутят посетители.

14 пони сбежали с поля и добрались до городка Кинултон в английском Ноттингемшире, сообщают местные СМИ.

Животные немного погуляли в палисадниках местных жителей, прошлись по автостоянке, а затем направились прямо к местному пабу.

На странице в соцсети сотрудники заведения опубликовали фото пони и написали: «Откроемся позже. Сейчас заняты возвращением вот этих домой». Хозяйка паба и барменша загнали животных в тупик и попытались там удержать, пока не найдутся хозяева. К операции присоединилась полиция.

Через несколько часов объявились хозяева беглецов. Животных успешно доставили на ферму в близлежащем Хиклинге.

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Анна Лысенко

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