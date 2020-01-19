12:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
14 пони сбежали с фермы и пришли к английскому пабу
«Хотели попробовать вегетарианское меню», — шутят посетители.
14 пони сбежали с поля и добрались до городка Кинултон в английском Ноттингемшире, сообщают местные СМИ.
Животные немного погуляли в палисадниках местных жителей, прошлись по автостоянке, а затем направились прямо к местному пабу.
На странице в соцсети сотрудники заведения опубликовали фото пони и написали: «Откроемся позже. Сейчас заняты возвращением вот этих домой». Хозяйка паба и барменша загнали животных в тупик и попытались там удержать, пока не найдутся хозяева. К операции присоединилась полиция.
Через несколько часов объявились хозяева беглецов. Животных успешно доставили на ферму в близлежащем Хиклинге.
Анна Лысенко