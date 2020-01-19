13:51 (мск), источник: ТАСС
Умер один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бывший гитарист и один из основателей советской и белорусской
«Это произошло сегодня утром», — сказал Колмыков. По его словам, дата прощания с музыкантом станет известна позже.
В июне 2019 года группа Trubetskoy, основанная выходцами из «Ляписа Трубецкого», сообщала, что Владыко избили в Минске. Он получил серьезную
Группа «Ляпис Трубецкой» была создана в 1989 году и существовала до 2014 года. Коллектив был назван в честь героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев»,