14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители США пытались попасть в самолет с мечами и электропилой
Обнародованы самые необычные находки в аэропортах.
Американские пассажиры надеялись провезти в самолетах самурайские мечи, циркулярную пилу и даже мешок с экскрементами лосей.
Список самых необычных находок прошлого года, сделанных в аэропортах страны, обнародовала Администрация транспортной безопасности США.
В топ-10 также попали мясницкий нож, подушка безопасности, пара клинков сай, фальшфейеры,
В службе уточнили, что мешок с фекалиями был изъят в Международном аэропорту Джуно на Аляске, хотя специальных правил, запрещающих их перевозку, нет. По словам пассажиров, они везли экскременты лося в качестве сувенира из отпуска.
Анна Лысенко