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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители США пытались попасть в самолет с мечами и электропилой

Обнародованы самые необычные находки в аэропортах.

Американские пассажиры надеялись провезти в самолетах самурайские мечи, циркулярную пилу и даже мешок с экскрементами лосей.

Список самых необычных находок прошлого года, сделанных в аэропортах страны, обнародовала Администрация транспортной безопасности США.

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В топ-10 также попали мясницкий нож, подушка безопасности, пара клинков сай, фальшфейеры, нож-пистолет, метатель дротиков и змея.

В службе уточнили, что мешок с фекалиями был изъят в Международном аэропорту Джуно на Аляске, хотя специальных правил, запрещающих их перевозку, нет. По словам пассажиров, они везли экскременты лося в качестве сувенира из отпуска.

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Анна Лысенко

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