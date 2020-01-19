15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянец создал необычные шаржи знаменитостей
Они напоминают детские рисунки.
Фотограф Маттео Карта из Италии в свободное от работы время рисует знаменитостей и делится своими работами в соцсети.
Все работы Маттео немного напоминают небрежные детские рисунки в школьной тетрадке. Но если присмотреться, становится понятно, что это отличные шаржи. Карта точно улавливает и подчеркивает особенности внешности звезд.
Сам Маттео иронизирует над своим творчеством и говорит, что скоро станет самым плохим художником в мире. Однако подписчики с ним не согласны. Они с нетерпением ждут каждого нового рисунка.
Анна Лысенко