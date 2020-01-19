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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянец создал необычные шаржи знаменитостей

Они напоминают детские рисунки.

Фотограф Маттео Карта из Италии в свободное от работы время рисует знаменитостей и делится своими работами в соцсети.

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Кеану Ривз

Все работы Маттео немного напоминают небрежные детские рисунки в школьной тетрадке. Но если присмотреться, становится понятно, что это отличные шаржи. Карта точно улавливает и подчеркивает особенности внешности звезд.

Сам Маттео иронизирует над своим творчеством и говорит, что скоро станет самым плохим художником в мире. Однако подписчики с ним не согласны. Они с нетерпением ждут каждого нового рисунка.

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Билли Айлиш
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Эд Ширан

Анна Лысенко

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