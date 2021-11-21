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22:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умерла Нина Русланова

Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов.

Источник: РИА "Новости"

19 января 2020 года Русланову госпитализировали в Москве с пароксизмом предсердий. Несколькими днями ранее артистка жаловалась на плохое самочувствие, но от госпитализации отказалась.

Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухов на Украине. Точная дата рождения неизвестна. Девочка выросла в детском доме, окончила строительное училище и какое-то время поработала штукатуром. Русланова поступила в Харьковский театральный институт, а через два года переехала в Москву, где в 1969 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина.

Актриса работала в театрах имени Е. Вахтангова и В. Маяковского, активно снималась в кино. Дебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». Всего на ее счету около 150 ролей в кино, в том числе роли в таких картинах, как «Зимняя вишня», «Возвращение Будулая», «Кин-дза-дза!».

Нина Русланова
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Нина Русланова — народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988). Среди наград актрисы Золотая медаль имени А. Довженко (1988), премии «Ника» (1987, 1989, 2004, 2010), «Золотой Орел» (2005), театральная премия «Чайка» (2000).

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