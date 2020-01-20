02:32 (мск), источник: Аргументы и факты
За того дядю. Как нас дурят соседи-бизнесмены и управляющие компании
Платежи за
Теплом или электричеством многоэтажек могут «подпитываться» как магазины, аптеки и кафе, расположенные в подвалах и на первых этажах домов, так и соседние здания и сооружения — торговые и офисные центры, дворовые катки, рестораны и др.
В конце прошлого года жители 12-этажного дома 18 по улице Комсомольской в Уфе с удивлением для себя узнали, что, оказывается, на протяжении нескольких лет оплачивали отопление соседнего торгового центра. Первые сомнения в правильности начислений у людей появились, когда им принесли платёжки с подросшими суммами за «перерасход» тепла. Погашать «долги» управляющая компания предложила постепенно, в течение 6 месяцев. Жильцы решили, что причина в неучтённом тепле магазинов, расположенных на первом этаже их дома, но всё оказалось намного хуже. «В ходе выездного осмотра выяснилось, что к внутридомовой системе отопления подключено нежилое здание по ул. Казанской, д. 2, — сообщила представитель республиканского Госкомитета по жилищному и строительному надзору Олеся Мельникова. — Соответственно прибор учёта в многоквартирном доме учитывал расход тепловой энергии на отопление как самого дома, так и нежилого здания по ул. Казанской». Скорее всего, ТЦ присоединили к системе отопления дома нелегально ещё в 2000-х.
Людям сделали перерасчёт, но лишь за 2019 г. А сколько они переплатили до этого? И сколько ещё жителей таких же многоэтажек, сами того не зная, оплачивают комфорт соседних магазинов, катков и офисных зданий?
«Подобных примеров в нашей стране довольно много, — говорит руководитель Межрегиональной комиссии по контролю за обеспечением имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов Андрей Пинчуков. —.
Но особенно часто коммунальные услуги «подворовывают» нежилые помещения, расположенные непосредственно в самом доме.
Как раз сейчас мы разбираемся в ситуации с одной из 9-этажек в Костроме. Председатель совета дома обнаружил, что точно такой же соседний дом платит за тепло на 30% меньше. Вызвали экспертов, они осмотрели систему теплоснабжения и выявили врезку до общедомового счётчика, которая ведёт к продуктовому магазину, расположенному на 1-м этаже. Это значит, что его владелец платил за тепло частично, а основную долю его расходов взвалили на свои плечи рядовые жильцы многоэтажки".
Но как понять, что вы платите не только за себя, но и за того дядю? И главное, как добиться справедливости? «Чтобы устранить воровство ресурсов дома, необходимо составить акт осмотра системы (врезки могут быть как в водо- или теплоснабжение, так и в электросеть) и зафиксировать нарушение. Организовать это может представитель совета дома при участии специалиста из ресурсоснабжающей компании или управляющей организации, — советует Андрей Пинчуков. — Если не находите понимания со стороны ресурсников или УК, обращайтесь в местную Госжилинспекцию (ГЖИ)».
Но изначально инициатива должна исходить от самих собственников. Впрочем, как признают все эксперты, обнаружить воровство и неверные начисления рядовым жильцам крайне сложно. Управляющие компании не пускают в подвалы, скрывают показатели общедомовых счётчиков, не раскрывают расчёты
«Недавно одному из многоэтажных домов в Красноярске управляющая компания прислала платёжку с перерасчётом за тепло. Это обычно происходит по результатам года, когда оплата тепла производится равными долями круглый год. Люди не согласились с цифрами, написали жалобу в ГЖИ, и инспекция в ходе проверки выяснила: оказывается, в систему дома сделана врезка и общедомовый счётчик считает в том числе расход на отопление пристройки. Это
Иногда компании даже сами ломают приборы, чтобы собирать с людей деньги по нормативам. Потому что по нормативам можно взять в 2−3 раза больше.
Сейчас региональный «ЖКХ Контроль» пытается помочь Надежде Васильевой из села Патруши Свердловской обл. «Мы живём в 2-этажном доме, лет 6 назад нам разрешили поставить индивидуальный счётчик тепла, по которому мы платили примерно 4 тыс. руб. в месяц, — рассказывает о своей проблеме “АиФ” Надежда Владимировна. — А потом пришла новая управляющая компания, сказала, что наши счётчики неправильные, и стала считать по нормативу — в месяц только за тепло выходит 8711 руб. Считают, будто мы тратим по 3,5 Гкал, когда раньше больше 1,5 Гкал не выходило. Откуда они вообще берут такие нормативы? А ещё надо заплатить 2 тыс. руб. за канализацию и отдать деньги за электричество, которое расходуем в том числе на водонагреватель (горячей воды у нас нет) и подогрев полов, потому что живём на первом этаже и детям иногда бывает холодно. Моя
Свою борьбу за счётчик тепла Надежда Васильева только начала. А вот жители села Тесь Красноярского края в подобной схватке, кажется, уже победили. Село это разделено на две части: старую и новую. У тех, кто живёт в старой, печное отопление, у жителей новой — централизованное от котельной, которую ввели в эксплуатацию полгода назад, потратив на её строительство бюджетные 100 млн руб. Кстати, строили её как раз для того, чтобы снизить цены на тепло. И вот в ноябре 2019 г. жители села получили платёжки на… 50, 80 и даже 150 тыс. руб. За дом площадью 154 «квадрата» на ул. Строителей Валентине Васильевне Г. выставили счёт на 132 470 руб., за точно такой же на ул. Завенягина Индусу Гилемяновичу А. — 122 826 руб. А жительница ул. Заречной Анастасия Арсентьевна Ц. оказалась должна 72 279 руб. «Я в шоке! Где я их возьму, эти 72 тыс.? Я одна живу, у меня пенсия 16 тыс.», — говорит женщина. Люди недоумевали: откуда взялись такие суммы, если они исправно передавали показания своих счётчиков и платили по ним? У коммунальщиков была своя правда: якобы у жителей стояли неправильные приборы учёта, поэтому им сделали перерасчёт по нормативам. То есть котельная уже полгода работала, а людям даже не сообщили о необходимости заменить счётчики. Когда шум из Теси достиг правительства края, заоблачные суммы из квитанций исчезли. Кстати, именно они привлекли внимание общественности и власти. А вот когда воровство из карманов простых жильцов происходит не столь заметно, по