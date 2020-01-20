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09:59 (мск), источник: Известия

До весны считают: начислять маткапитал по-новому могут начать уже в марте

Парламентарии рассказали «Известиям», какие поправки готовятся по итогам послания президента и когда они будут приняты.

Источник: Известия

Депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент дал в недавнем послании Федеральному собранию. Так, в комитете Госдумы по социальной политике «Известиям» заявили, что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле. Учителя смогут получить доплаты за классное руководство в обозначенные президентом сроки, если реанимировать законопроект, разработанный Госдумой еще в 2011 году.

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А вот решить проблему с нехваткой врачей за пять лет, как потребовал глава государства, будет сложнее.

В считаные месяцы

С 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.

Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей.
Светлана Бессараб
член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
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Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив. По его словам, основная подготовительная работа уже проведена. Сейчас Совету Федерации предстоит провести тщательный анализ законопроектов и методических рекомендаций, которые потребуются для реализации послания президента.

— Все вопросы должны быть решены нормативно-правовым путем — внесением изменений в законодательство или указом президента. Уверен, что законодательные предложения уже готовы. Самое главное — как можно быстрее провести их через парламент, — сказал Валерий Рязанский.

По словам сенатора, будет меняться и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Участником этого процесса, скорее всего, станет комитет Совфеда по финансовым рынкам и налогам.

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Привлекательная медицина

А вот на решение проблемы с кадровым дефицитом врачей потребуется как минимум пять лет, считает член думского комитета по здравоохранению Татьяна Соломатина.

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— Сейчас дефицит кадров — 50%, несмотря на наличие профильных вузов в регионах. Еще не учитываются сотрудники, которым 60 и более лет, но они работают. И нет уверенности в том, что такой человек завтра не скажет: «Я ухожу» — по болезни, по семейным обстоятельствам. На село может поехать только тот, кто знает такую жизнь. Для остальных это стресс, и все может обернуться нежеланием оставаться, — сказала «Известиям» депутат.

По ее мнению, еще один важный момент в привлечении кадров, особенно в сельскую местность — обеспечение жильем. Есть регионы, где приезжающие участники программы «Земский врач» не могут даже снять квартиру: там просто нет свободных площадей.

Что же касается вопроса зарплаты врачей, депутат заявила, что не понимает, почему эта проблема не решена до сих пор.

— Все сваливают на регионы, что они виноваты — не выравняли. Но в регионах нет денег! Считаю, что это решается на уровне правительства, Министерства труда, — заявила Татьяна Соломатина.

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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев отметил, что проблему с кадровым дефицитом можно решить гораздо раньше установленного президентом срока.

— Вопрос чисто финансовый. Если руководство сделает достойную зарплату, то и люди потянутся, — сказал он «Известиям».

Депутат Татьяна Соломатина подчеркнула, что многие годы финансирование направлялось на высокотехнологичную медицинскую помощь, борьбу с материнской и детской смертностью и перинатальные центры, а первичное звено было совершенно запущено.

Без выстраивания схемы взаимодействия с остальной системой медпомощи развернуть сеть новых фельдшерско-акушерских пунктов не получится, отметил Валерий Рязанский. Сейчас важно выяснить реальную ситуацию в регионах, после чего профильные ведомства с участием депутатов и сенаторов будут рассматривать распределение выделенных 550 млрд рублей.

Каждая модель организации первичного звена должна быть выстрадана регионом. Механическое освоение средств мало что даст, оно будет неэффективным.
Валерий Рязанский
председатель комитета СФ по социальной политике

Классный вопрос

В части образования изменения, скорее всего, будут вноситься в соответствующий закон и национальный проект. Уже в I квартале Совет Федерации совместно с регионами и профильными министерствами соберется, чтобы обсудить распределение бюджетных мест в вузах, рассказала «Известиям» председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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— Сейчас в вузах порядка 24 тыс. бюджетных мест, а в течение четырех лет их количество должно увеличиться до 99 тыс. Причем важно, что в приоритетном порядке эти места будут отданы регионам. Им предстоит проанализировать, сколько мест и по каким специальностям не хватает, — сказала она, добавив, что квоты должны закрывать самые востребованные направления.

Послание открыло возможность корректировать нацпроекты, подчеркнула сенатор.

— Это очень важно. В нацпроекте «Образование», например, сейчас не предусмотрено выделение субъектам денег на проектно-сметную документацию, без которой невозможно начать строительство школ. При этом не все регионы могут себе это позволить. Мы проработаем предложения и направим в правительство, — пояснила Лилия Гумерова.

Кроме того, согласно нацпроекту «Образование», до 2024 года нужно создать 1 млн новых мест в школах.

— Порядка 300 мы уже имеем, остается 700 тыс. На эти места деньги уже заложены. Однако, по оценкам разных экспертов, количество детей с 2018 до 2024 года увеличится на 2,5−3,2 млн. Теперь с субъектами нужно проанализировать, как эту нехватку закрывать: что-то строить, перепрофилировать и так далее, — отметила сенатор.

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Председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов напомнил, что законопроект о питании школьников уже рассмотрен во втором чтении. Однако к нему следует вернуться, «потому что президент обозначил сроки, которых нет в законопроекте», подчеркнул он.

— Поправки будут рассмотрены уже на следующем заседании комитета, а сам закон может быть принят достаточно быстро, так как обладает высокой степенью готовности, — добавил парламентарий, уточнив, что этот документ потребует внести изменения в закон «О федеральном бюджете на 2020-й и плановый период на 2021−2022 годы».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин заметил, что депутаты еще в 2011 году предлагали выделять учителям за классное руководство по 3 тыс. рублей из федерального бюджета. Парламентарии готовы внести этот законопроект, и тогда процесс пойдет быстрее, а доплаты будут начисляться уже с 2020 года. Если же правительство планирует лично вносить законопроект, процедура согласования может оказаться довольно долгой, пояснил он «Известиям».

Елена Сидоренко, Ярослава Костенко

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