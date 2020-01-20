С 1 февраля вырастут доплаты. Сколько получат пенсионеры и льготники

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%. Это выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. При этом уже в следующем месяце многих пенсионеров ждёт очередная индексация. Это касается не только пожилых людей, но и ещё целого ряда льготников.
— С 1 февраля будет увеличен размер ЕДВ, — анонсировали в Пенсионном фонде России. — Это ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам. Нормативными документами определены 60 категорий граждан, которым полагается ЕДВ. Это, в частности, участники ВОВ и инвалиды всех групп.
Размер ЕДВ зависит от категории получателей этой выплаты. Бывает так, что один человек подпадает сразу под несколько параметров. Например, он и участник войны, и инвалид.
В этом случае ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты.
— С 1 февраля увеличится и стоимость набора социальных услуг, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Определённые категории граждан получают ежемесячные денежные выплаты и имеют право на получение государственной помощи в виде набора социальных услуг. Размер этих выплат повышается ежегодно с учётом уровня инфляции за прошлый год. Согласно проекту правительства от 26 декабря 2019 года «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», планируется установить коэффициент индексации 1,031 для выплат, пособий и компенсаций.
Кроме тех льготников, которые получают ЕДВ и набор социальных услуг, повышение выплат коснётся и других категорий. По словам Оксаны Красовской, к ним относятся, в частности, люди, которые получают детские пособия через органы социальной защиты населения в соответствии с законом № 81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также получающие выплаты в связи с производственной травмой, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации.
— Также будет увеличен размер пособия на погребение, — рассказал адвокат компании AVG Legal Игорь Апостол. — Его размер составит 6130,81 руб. Индексация ЕДВ составит до 3,1% для ветеранов войны и боевых действий, инвалидов всех групп, а также пострадавших на Чернобыльской АЭС. Наряду с этим на 3,1% вырастет и размер набора социальных услуг, который составит 1156,19 руб.