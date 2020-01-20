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08:11 (мск), источник: Известия

Принц Гарри загрустил после отказа от королевских полномочий

Принц Гарри прокомментировал отказ от королевских полномочий на мероприятии принадлежащей ему благотворительной организации Sentebale.

Источник: AP 2020

Заявление принца транслировалось в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram. По словам принца, когда они с Меган Маркл поженились, то надеялись «продолжать служить королеве», но без получения государственного финансирования.

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«К сожалению, это не было возможным Поэтому я испытываю великую печаль, что до этого дошло», — сообщил принц Гарри. Он отметил, что решение далось ему нелегко, но «в этой ситуации другого способа действительно не было».

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Супруги намерены создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке. Кроме того, СМИ утверждают, что Маркл уже получила работу в Disney.

Сообщалось, что свое желание Гарри и Меган не обсудили с королевой Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. После семейного совета королева одобрила их желание отказаться от привилегий.

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