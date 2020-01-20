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10:37 (мск), источник: ТАСС Наука

На Таймыре археологи нашли следы древнего народа сихиртя

В бухте Макарова ученые обнаружили каркасно-земляную постройку и орудия труда, в том числе из бивня мамонта.

Источник: Красноярская Геоархеология

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Серию уникальных находок сделали на Таймыре красноярские археологи. Часть из них могут быть следами древних обитателей Арктики — легендарного народа сихиртя, о котором у современных северных народов есть мифы, рассказали ТАСС специалисты Красноярской геоархеологии.

«Это самые восточные памятники западных культур, которые были распространены на Ямале, вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, и которые связывают с легендарными сихиртя.

Сведения о них содержатся в ненецких преданиях, отличительной особенностью их называется то, что они жили в земле. В бухте Макарова нами зафиксирована каркасно-земляная постройка и очень много орудий труда, в том числе из бивня мамонта.
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Датируется это XIV веком, недавно из Калифорнии пришли [результаты] радиоуглеродного анализа", — рассказал ТАСС директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.

Таймыр с точки зрения археологии представляет собой белое пятно, его территория не изучалась несколько десятилетий после завершения работы известного советского археолога Леонида Хлобыстина в 60−70 годы прошлого столетия. Последние годы археологи вновь возвращаются на север Красноярского края.

Таинственная культура

Бухта Макарова расположена на северо-западном побережье Таймыра, в Пясинском заливе Карского моря. Семь веков назад в этих широтах было гораздо теплее. Примерно в XV—XVI вв. началось похолодание, известное в науке как Малый ледниковый период, оно принесло в Сибирь арктические холода.

По словам Лысенко, основной добычей обитателей поселения в бухте Макарова были белый медведь, нерпа, лахтак. Это единственное известное на Таймыре поселение-стоянка людей прошлого, не связанная с добычей дикого северного оленя.

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В бухте Макарова есть и древнее святилище, где на отвесной скале приносились в жертвы лапы и головы медведей, оленей, крылья птиц. Подвешивались шкуры с головами и копытами.

«Достаточно древний и архаичный обряд, который, видимо, ненцы переняли у прежнего населения. Населения сихиртя», — сказал Лысенко.

В мифах ненцев сихиртя описывают как маленьких людей со светлыми волосами и глазами, которые живут в «сопках», пасут «земляных оленей» (мамонтов), ездят на собаках, ловят рыбу, занимаются кузнечным делом и выходили на поверхность только ночью. Они сильные шаманы, иногда роднятся с местными народами. Двери в жилища сихиртя обозначены «рогом» (бивнем мамонта). Столь подробно описанный фольклорный образ позволяет ученым предполагать существование в Арктике народа, который был предшественником оленеводов-кочевников.

«Аналогии имеются на полуострове Ямал, это памятники, выявленные исследователем Арктики Валерием Чернецовым в 1929 году. Это круг западных аналогий, связанных с досамодийским населением северных окраин. Впервые настолько далеко на восток удалось продлить какую-то культуру, какой-то народ, живший в довольно позднее предрусское время», — сказал Лысенко.

Жители сопок

В прошлом происхождение сихиртя связывали с восточным направлением. Еще в XIX веке в российской науке была популярна гипотеза существования схожей культуры народов, живших на огромной территории Арктики: от Аляски до Западной Сибири. Валерий Чернецов, описывая свои находки, предполагал, что быт древнего народа оседлых морских зверобоев был близок хозяйству и культуре предков эскимосов и оседлых чукчей. От этой гипотезы отказались в конце ХХ века, анализ накопленных артефактов показал очень большое различие между древним населением Ямала и морскими зверобоями Берингова пролива.

Новое время принесло теорию связи сихиртя с народами европейского севера, в шестидесятые годы прошлого века на Ямале было открыто древнее городище Бухта Находка, также получившее известность как «городок сихиртя».
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Масштабные археологические находки там были проведены только после 2000 года. Как ранее сообщал ТАСС, группа ученых пришла к выводу, что это средневековое городище, основанное во второй четверти XIII века, имеет постройки, аналогичные домам с деревянным каркасом и покрытые дерном, которые в средние века возводили жители Исландии и саамы на севере Европы. Найденные там постройки внешне напоминают небольшие сопки, внутри которых оказались длинные деревянные дома.

В свою очередь Лысенко, рассказывая ТАСС о находках на Таймыре, предположил, что, вероятно, сихиртя принадлежали к досамодийскому населению Арктики. Ученый отметил, что, возможно, сихиртя связаны с группами лопарей (современные саамы).

След таинственного воина

Возможно, с этим населением связана гораздо более древняя находка, сделанная археологами на Таймыре — погребение VII—VIII вв. в устье реки Гальчихи. Ученые осторожно говорят, что пока еще разбираются с обнаруженными там артефактами. «Вопрос еще предстоит решить. Это разные хронологические периоды, разные эпохи, разное время», — подчеркнул директор Красноярской геоархеологии.

Найденные предметы дают почву для различных предположений. В числе находок чаша из серебра и белой бронзы, вероятно, иранского происхождения, булгарское серебро, украшения в виде гагар из бронзы. Одна из самых интересных находок в погребении — кольчуга.

По словам Лысенко, так далеко на севере подобные доспехи еще не находили. Он отметил, что плетение кольчуги очень похоже на гораздо более поздние русские изделия XI века.

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Участник экспедиции Николай Степанов рассказал, что открытие совершено на одной из сопок. Человеческие останки в этом месте не были обнаружены, что археологи связывают либо с особенным обрядом захоронения, либо какими-то явлениями, в результате которых кости не сохранились.

Археологи говорят, что эти и подобные им находки свидетельствуют о торговых связях местных жителей. «Все эти народы были сосредоточены не только на получении пищевых ресурсов, но и на товарном производстве, связанном в первую очередь с пушниной, добычей песца. Нам предстоит понять, куда этот песец поставлялся», — сказал Лысенко.

Он также отметил, что в русских летописях отмечаются походы новгородцев на восток за пушниной, в так называемую Югру. Ее границы, где она начиналась и заканчивалась, неизвестны. Не исключено, что и поселение в бухте Макарова испытало какое-то русское влияние.

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