10:37 (мск), источник: ТАСС Наука
На Таймыре археологи нашли следы древнего народа сихиртя
В бухте Макарова ученые обнаружили
КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Серию уникальных находок сделали на Таймыре красноярские археологи. Часть из них могут быть следами древних обитателей Арктики — легендарного народа сихиртя, о котором у современных северных народов есть мифы, рассказали ТАСС специалисты Красноярской геоархеологии.
«Это самые восточные памятники западных культур, которые были распространены на Ямале, вдоль всего побережья Северного Ледовитого океана, и которые связывают с легендарными сихиртя.
Сведения о них содержатся в ненецких преданиях, отличительной особенностью их называется то, что они жили в земле. В бухте Макарова нами зафиксирована
каркасно-землянаяпостройка и очень много орудий труда, в том числе из бивня мамонта.
Датируется это XIV веком, недавно из Калифорнии пришли [результаты] радиоуглеродного анализа", — рассказал ТАСС директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.
Таймыр с точки зрения археологии представляет собой белое пятно, его территория не изучалась несколько десятилетий после завершения работы известного советского археолога Леонида Хлобыстина в 60−70 годы прошлого столетия. Последние годы археологи вновь возвращаются на север Красноярского края.
Бухта Макарова расположена на
По словам Лысенко, основной добычей обитателей поселения в бухте Макарова были белый медведь, нерпа, лахтак. Это единственное известное на Таймыре
В бухте Макарова есть и древнее святилище, где на отвесной скале приносились в жертвы лапы и головы медведей, оленей, крылья птиц. Подвешивались шкуры с головами и копытами.
«Достаточно древний и архаичный обряд, который, видимо, ненцы переняли у прежнего населения. Населения сихиртя», — сказал Лысенко.
В мифах ненцев сихиртя описывают как маленьких людей со светлыми волосами и глазами, которые живут в «сопках», пасут «земляных оленей» (мамонтов), ездят на собаках, ловят рыбу, занимаются кузнечным делом и выходили на поверхность только ночью. Они сильные шаманы, иногда роднятся с местными народами. Двери в жилища сихиртя обозначены «рогом» (бивнем мамонта). Столь подробно описанный фольклорный образ позволяет ученым предполагать существование в Арктике народа, который был предшественником
«Аналогии имеются на полуострове Ямал, это памятники, выявленные исследователем Арктики Валерием Чернецовым в 1929 году. Это круг западных аналогий, связанных с досамодийским населением северных окраин. Впервые настолько далеко на восток удалось продлить
В прошлом происхождение сихиртя связывали с восточным направлением. Еще в XIX веке в российской науке была популярна гипотеза существования схожей культуры народов, живших на огромной территории Арктики: от Аляски до Западной Сибири. Валерий Чернецов, описывая свои находки, предполагал, что быт древнего народа оседлых морских зверобоев был близок хозяйству и культуре предков эскимосов и оседлых чукчей. От этой гипотезы отказались в конце ХХ века, анализ накопленных артефактов показал очень большое различие между древним населением Ямала и морскими зверобоями Берингова пролива.
Масштабные археологические находки там были проведены только после 2000 года. Как ранее сообщал ТАСС, группа ученых пришла к выводу, что это средневековое городище, основанное во второй четверти XIII века, имеет постройки, аналогичные домам с деревянным каркасом и покрытые дерном, которые в средние века возводили жители Исландии и саамы на севере Европы. Найденные там постройки внешне напоминают небольшие сопки, внутри которых оказались длинные деревянные дома.
В свою очередь Лысенко, рассказывая ТАСС о находках на Таймыре, предположил, что, вероятно, сихиртя принадлежали к досамодийскому населению Арктики. Ученый отметил, что, возможно, сихиртя связаны с группами лопарей (современные саамы).
Возможно, с этим населением связана гораздо более древняя находка, сделанная археологами на Таймыре — погребение
По словам Лысенко, так далеко на севере подобные доспехи еще не находили. Он отметил, что плетение кольчуги очень похоже на гораздо более поздние русские изделия XI века.
Участник экспедиции Николай Степанов рассказал, что открытие совершено на одной из сопок. Человеческие останки в этом месте не были обнаружены, что археологи связывают либо с особенным обрядом захоронения, либо
Археологи говорят, что эти и подобные им находки свидетельствуют о торговых связях местных жителей. «Все эти народы были сосредоточены не только на получении пищевых ресурсов, но и на товарном производстве, связанном в первую очередь с пушниной, добычей песца. Нам предстоит понять, куда этот песец поставлялся», — сказал Лысенко.
Он также отметил, что в русских летописях отмечаются походы новгородцев на восток за пушниной, в так называемую Югру. Ее границы, где она начиналась и заканчивалась, неизвестны. Не исключено, что и поселение в бухте Макарова испытало