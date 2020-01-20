Axios узнал о намерении США ужесточить выдачу виз приезжающим в США рожать

Белый дом намерен ужесточить правила выдачи виз, чтобы пресечь так называемый родильный туризм — поездки в США с целью родить там ребенка, чтобы он автоматически получил гражданство страны, узнал Axios. Как сообщили три его источника, об изменениях администрация Дональда Трампа может объявить уже на этой неделе.
По данным Axios, власти США перепишут требования для визы категории B (краткосрочная туристическая и бизнес-виза), что даст сотрудникам Госдепартамента право отказать иностранцам в праве въезда, если истинной целью соискателей они сочтут как раз автоматическое гражданство для ребенка.
Пока не ясно, как именно правило будет работать и будут ли сотрудникам консульств прямо указывать, чтобы они учитывали беременность или гражданство женщины как критерий для выдачи визы, уточняет Axios.
Один из источников сказал изданию, что сотрудники консульств «замечательно различают правдивые и ложные заявления».
«Проблема в том, что очень немногие люди, которые рожают в США, получили визу именно с этой целью. Большинство уже имеют разрешение на въезд и приезжают позже», — отметил бывший главный юридический консультант в визовом отделе Госдепартамента Джеффри Горски.
В августе 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация всерьез обдумывает отменить право на гражданство США для родившихся на территории страны детей от родителей из других государств и нелегальных мигрантов. Трамп отмечал, что такая практика «откровенно смешная».
Гражданство США «всем людям, рожденным или натурализованным в США» гарантировано 14-й поправкой к Конституции. Идет ли речь о ее изменении или отмене, Трамп не уточнял. «Рим не сразу строился. Даже простое юридическое признание, что это недопустимо, неправильно и не разрешается — это важный шаг вперед», — отметил один из собеседников Axios.
Официальной статистики детей иностранцев, которые родились в США, не ведется. Как пишет Axios, близкий к Белому дому Центр иммиграционных исследований оценивает число таких новых граждан в 33 000 каждый год. Агентство AP писало, что за гражданством для ребенка в США ежегодно ездят сотни беременных женщин из России, которые платят от $20 000 до $50 000 брокерам, занимающимся документами для организации поездки. Также, по данным агентства, «родильный туризм» популярен в Нигерии и Китае.