Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Других подробностей о состоянии режиссера собеседник агентства не привел.
Ранее в СМИ появилась информация, что Соловьев находится в тяжелом состоянии в больнице. Сообщалось, у него ишемический инсульт.
Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. В 1969 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).
С 1969 года по 1987 работал на киностудии «Мосфильм». С 1987 года — руководитель объединения «Круг» при «Мосфильме».
В кино дебютировал в 1970 году двумя новеллами «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам писателя Антона Чехова. В 1971 вышел первый полнометражный фильм «Егор Булычев и другие».
Среди его работ в кино «Чужая Белая и Рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». С 1985 года преподает во ВГИКе.