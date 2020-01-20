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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — Народный артист РФ, режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в одной из московских клиник, сообщил «Интерфаксу» источник в окружении режиссера.

Источник: РИА "Новости"

Других подробностей о состоянии режиссера собеседник агентства не привел.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соловьев находится в тяжелом состоянии в больнице. Сообщалось, у него ишемический инсульт.

Режиссер Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР. В 1969 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Михаила Ромма и Александра Столпера).

С 1969 года по 1987 работал на киностудии «Мосфильм». С 1987 года — руководитель объединения «Круг» при «Мосфильме».

Сергей Соловьев
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В кино дебютировал в 1970 году двумя новеллами «От нечего делать» и «Предложение» по рассказам писателя Антона Чехова. В 1971 вышел первый полнометражный фильм «Егор Булычев и другие».

Среди его работ в кино «Чужая Белая и Рябой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». С 1985 года преподает во ВГИКе.

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