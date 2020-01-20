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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Экономику обвинили в сексизме. Oxfam оценила неоплачиваемый труд женщин

Женщины и девочки, ежедневно тратящие 12,5 млрд часов на неоплачиваемый труд, выступают «скрытым двигателем» мировой экономики, говорится в докладе Oxfam. По мере роста и старения населения нагрузка по уходу за детьми и пожилыми будет только расти, если правительства не будут активно инвестировать в создание соответствующей инфраструктуры — деньги на это предлагается изымать за счет увеличения налогов для богатых.

Источник: Joe/CC0

2153 миллиардера сосредоточили в своих руках больше богатства, чем 4,6 млрд людей, составляющих 60% населения планеты, говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Oxfam, обнародованном перед Всемирным экономическим форумом в Давосе.

При этом почти половина населения мира вынуждена существовать на менее чем $5,5 в день, а темпы сокращения бедности с 2013 года замедлились вдвое, указывают эксперты, ссылаясь на оценку Всемирного банка.

В текущем году в фокусе доклада Oxfam, озаглавленного «Время заботиться», оказалась тема гендерного неравенства в экономике.

«Сексистская» система глобальной экономики позволяет богатейшей элите аккумулировать огромные состояния за счет простых людей, и особенно беднейших женщин и девочек, заявляют в организации.
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Так, 22 богатейших мужчины мира обладают большим состоянием, чем все женщины Африки. При этом женщины и девочки (в первую очередь живущие в нищете и принадлежащие к маргинальным группам) ежедневно тратят 12,5 млрд часов на неоплачиваемый труд, что, по оценке Oxfam, эквивалентно как минимум $10,8 трлн в масштабах мировой экономики и в три с лишним раза превышает объем глобального технологического сектора.

«Женщины и девочки оказались среди тех, кто меньше всего выигрывает от сегодняшней экономической системы. Они тратят миллиарды часов на готовку, уборку и заботу о детях и престарелых. Неоплачиваемая работа по уходу выступает “скрытым двигателем”, заставляющим крутиться колеса наших экономик, бизнеса и общества», — заявил глава индийского отделения Oxfam Амитабх Бехар, представляющий доклад в Давосе.

Более двух третей всей неоплачиваемой работы по уходу ложится на плечи женщин. Они часто вынуждены сокращать рабочие часы или бросать работу из-за этой нагрузки.

В мире 42% женщин трудоспособного возраста не могут получить работу, поскольку вынуждены брать на себя всю ответственность по уходу, против 6% мужчин.

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Женщины также составляют до двух третей оплачиваемых специалистов по уходу: медсестер, домашних рабочих и помощников по уходу. Эти специальности часто малооплачиваемые, не дающие социальных гарантий, предполагающие нерегулярный график и несущие значительную физическую и эмоциональную нагрузку. При этом рост и старение мирового населения в ближайшие десятилетия будут способствовать дальнейшему увеличению этой нагрузки как для оплачиваемых, так и для неоплачиваемых работников. Около 2,3 млрд людей будут нуждаться в уходе к 2030 году — на 200 млн больше, чем в 2015 году.

Дополнительное негативное влияние окажет изменение климата, прогнозируют в Oxfam: к 2025 году до 2,4 млрд людей столкнутся с нехваткой воды — и девочкам и женщинам придется преодолевать еще большие дистанции, чтобы ее добыть.

Организация также критикует правительства за недостаточное налогообложение богатейших граждан и недостаточные усилия по созданию инфраструктуры, которая разгрузит женщин.

По их подсчетам, дополнительные 0,5% налога для богатых в течение следующего десятилетия позволили бы создать 117 млн рабочих мест в таких секторах, как уход за детьми и пожилыми, образование и здравоохранение.

Надежда Краснушкина

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