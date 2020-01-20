В Минтруде пообещали не замещать ОМС для пенсионеров частными клиниками

Топилин, которого цитируют в пресс-службе министерства, пояснил, что речь идет о предоставлении медицинских услуг именно на дому, что особенно важно для жителей сельской местности.
«И это не замещение той работы, которую государственные медицинские учреждения проводят в рамках обязательного медицинского страхования», — заверил и.о. министра.
Частные медики на дому в рамках «пилота» будут проводить первичные медицинские манипуляции, наблюдать за состоянием здоровья и оказывать содействие в получении лекарств. То есть делать то, что пожилой человек, функции которого ограничены, не может сделать самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в 2020—2022 гг. в регионах будет проведен «пилотный проект» по привлечению частных медицинских клиник к медико-социальной помощи пожилым людям на дому. На мероприятия проекта за три года правительство направляет 2,68 млрд рублей. Из них 1,9 млрд будут направлены в текущем году.
Пояснялось, что в России каждый четвертый житель (24%) — старше трудоспособного возраста, и потребность в оказании медицинских и социальных услуг у старшего поколения выше, чем у более молодых граждан. Эти услуги — так называемый медико-социальный патронаж — нужно оказывать комплексно, подчеркивали в правительстве.