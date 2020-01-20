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13:13 (мск), источник: РИА Новости

Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв — РИА Новости. Запланированный на воскресенье в индийском штате Гоа концерт российского музыканта Бориса Гребенщикова был прерван полицией, сообщили организаторы мероприятия.

Источник: РИА Новости

«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины», — говорится в сообщении организаторов.

Концерт должен был пройти в находящейся на побережье в штате Гоа деревне Арамболь, которая обрела большую популярность среди «туристов-дикарей». Арамболь считается одним из самых удаленных мест для отдыха в северной части Гоа.

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