Индийская полиция сорвала концерт Бориса Гребенщикова

13:13 (мск), источник: РИА Новости
«Концерт БГ был прерван по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур, которые, несмотря на наличие всех необходимых документов и разрешений, посчитали возможным завершить наше мероприятие, ссылаясь на требование местной религиозной общины», — говорится в сообщении организаторов.
Концерт должен был пройти в находящейся на побережье в штате Гоа деревне Арамболь, которая обрела большую популярность среди «туристов-дикарей». Арамболь считается одним из самых удаленных мест для отдыха в северной части Гоа.