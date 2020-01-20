«У меня не было другого выбора»: принц Гарри объяснил отказ от королевских титулов

Это означает, что с весны 2020 года их больше нельзя будет называть «Их королевские высочества». При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.
Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.
До этого супруги жаловались на давление и слишком пристальное внимание СМИ к их персонам, а Гарри высказывал опасения, что его жена может стать жертвой «тех же мощных сил», которые привели к гибели его матери, принцессы Дианы.
Источник:PA MEDIA
Как признался Гарри в своем выступлении, видеозапись которого он выложил на своей странице в «Инстаграме», когда он женился на Меган, они оба «были полны энтузиазма, надежд, и были готовы служить [британской короне]».
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«Поэтому мне сейчас очень грустно, что все так обернулось. Принятое мной решение о том, что мы с супругой отходим [от исполнения королевских обязанностей], далось мне нелегко», — сказал Гарри.
«Было много месяцев обсуждений, после многих лет вызовов, которые бросала мне жизнь. Я знаю, что не всегда поступал правильно, но на нынешнем этапе у меня правда не было другого выбора», — отметил принц.
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Ранее супруги сообщили, что намерены жить на две страны, проводя значительную часть времени в Канаде. Супруга Гарри сейчас находится на западном побережье Канады вместе с сыном Арчи.
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