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13:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

«У меня не было другого выбора»: принц Гарри объяснил отказ от королевских титулов

Принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей его печалит, но у него не было другого выхода. При этом он отметил, что надеется продолжить служить королеве Елизавете II.

Источник: GETTY IMAGES

Выступая на встрече благотворительной организации Sentabale, Гарри отметил, что испытывает огромное уважение к своей бабушке, которую он назвал «своим верховным главнокомандующим».

Мы надеялись, что сможем продолжить служить королеве, Содружеству и военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможно.
принц Гарри

При этом Гарри отметил, что Британия является его домом и любимым местом, и что «так будет всегда».

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Ранее Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга Меган больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

Это означает, что с весны 2020 года их больше нельзя будет называть «Их королевские высочества». При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.

Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

До этого супруги жаловались на давление и слишком пристальное внимание СМИ к их персонам, а Гарри высказывал опасения, что его жена может стать жертвой «тех же мощных сил», которые привели к гибели его матери, принцессы Дианы.

Источник: PA MEDIA

Как признался Гарри в своем выступлении, видеозапись которого он выложил на своей странице в «Инстаграме», когда он женился на Меган, они оба «были полны энтузиазма, надежд, и были готовы служить [британской короне]».

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«Поэтому мне сейчас очень грустно, что все так обернулось. Принятое мной решение о том, что мы с супругой отходим [от исполнения королевских обязанностей], далось мне нелегко», — сказал Гарри.

«Было много месяцев обсуждений, после многих лет вызовов, которые бросала мне жизнь. Я знаю, что не всегда поступал правильно, но на нынешнем этапе у меня правда не было другого выбора», — отметил принц.

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Ранее супруги сообщили, что намерены жить на две страны, проводя значительную часть времени в Канаде. Супруга Гарри сейчас находится на западном побережье Канады вместе с сыном Арчи.

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