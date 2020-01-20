Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» отдельных журналистов

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом “мочить”, я — человек с доброй душой, прошу прощения», — приводятся слова Игнатьева на официальном портале органов власти республики в понедельник.
В сообщении утверждается, что смысл фразы, произнесенной Игнатьевым на торжественном мероприятии в честь Дня печати, «был неверно интерпретирован, искажен». «На самом деле он имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель — любыми путями дискредитировать власть. Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в своем выступлении Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких «коллег».
Резонансное заявление главы Чувашии
В минувшую субботу, 18 января, интернет-газета «Правда ПФО» привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком». «Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить», — процитировали журналисты слова Игнатьева.
Как отметил глава Чувашии, некоторые журналисты, несмотря на то, что родились в России, пишут о том, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке». «А мы (из-за действий этих журналистов — ИФ) будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — подчеркнул Игнатьев.
Высказывание вызвало большой общественный резонанс. В частности, слова чиновника прокомментировал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который предположил, что «мочить журналистов— это, похоже, новый способ борьбы с фейк-ньюс от главы Чувашии».
«Как нам стало известно — это не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что “мочить” — не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой…», — приводятся слова Соловьева на сайте Союза журналистов.
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