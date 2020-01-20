Брижит Бардо написала открытое письмо Макрону

Письмо за подписью 85-летней кинодивы, уделяющей много внимания защите животных, опубликовано в ее Twitter.
Она напомнила, что в ходе встречи с президентом страны летом 2018 года были представлены четыре приоритетных меры, которые следовало принять для защиты животных: запрет на ритуальные убийства животных на скотобойнях, запрещение употребления в пищу конского мяса, запрет на «концентрационные птицефермы» для кур-несушек и забоя живых цыплят мужского пола.
«Вы были ошеломлены, узнав, что такие пытки существуют до сих пор и ежедневно практикуются. Вы ответили мне, что уже долгие годы во Франции не едят конину, и были шокированы, узнав, что всё еще едят. Это дало мне надежду на то, что вы примете, наконец, решение по этим вопросам. Вы должны были дать мне ответ в декабре 2018, я все ещё жду, несмотря на мои многочисленные письма с напоминаниями, так и оставшиеся без ответа даже от вашего секретаря», — написала Бардо.
Французская кинозвезда обвиняет президента в том, что он «презирает страдания людей и животных, не имеет эмпатии, сострадания и чувствительности».
«Мне 85 лет, и на протяжении 47 лет я не перестаю выть, орать и умолять, чтобы во Франции стало получше с условиями для животных во всех областях. Не кажется ли вам, что я заслужила ответа, малейшего участия с вашей стороны?» — взывает она к главе государства.
По словам Бардо, «Франция сделалась территорией жестокости, она стагнирует и демонстрирует регресс», тогда как в Европе приняты решения, чтобы облегчить страдания животных.
Итак, господин президент, нас достало бла-бла-бла и стерильные обсуждения, переходите к действиям. Бесчестье рождается из злоупотребления властью.
В 2017 году Бардо призывала избирателей во Франции не голосовать во втором туре выборов президента страны в поддержку Макрона из-за страха за животных. Она заявляла, что «программа Макрона в отношении животных убийственна, скандальна, приводит в отчаяние и не дает никакой надежды на улучшение в каких-либо областях».