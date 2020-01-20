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16:03 (мск), источник: ТАСС

«Побег из Алькатраса». Искусственный интеллект разгадал полувековую тайну

Программа визуального распознавания лиц обнаружила братьев Англин, бесследно исчезнувших из тюрьмы в 1962 году, на сделанной спустя 13 лет в Бразилии фотографии.

ДУБЛИН, 20 января. /ТАСС/. Ирландская компания Identv с помощью технологии искусственного интеллекта раскрыла детали криминальной истории полувековой давности — бегства братьев-каторжников Джона и Кларенса Англин из особо охраняемой американской тюрьмы Алькатрас. Об этом сообщила газета The Irish Business Post.

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Самообучающаяся программа визуального распознавания лиц обработала массив данных и обнаружила двух братьев на фотографии, сделанной в Бразилии 13 лет спустя после их побега из заключения, совершенного 11 июня 1962 года. Долгое время было принято считать, что все 36 зафиксированных попыток бегства из Алькатраса, расположенного на одноименном острове в заливе Сан-Франциско, завершились смертью беглецов, напомнило издание. Ледяная вода и быстрые течения надежно обеспечивали естественную изоляцию острова и тела многих узников, отважившихся на побег, позже находили на берегу. Братья Англин, а также их приятель Фрэнк Моррис, исчезли бесследно, что породило различные версии и легенды.

История получила мировую известность благодаря книге Дона Сигела «Побег из Алькатраса» и одноименному фильму с участием Клинта Иствуда в роли Морриса.
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Исследовав фотографию 1975 года, на которой изображены два длинноволосых мужчины в солнцезащитных очках, система идентифицировала их как Джон и Кларенс Англин с вероятностью 99,7%, указала газета со ссылкой на директора Identv Марка Хью. «Используемый нами алгоритм отдаленно напоминает сличение отпечатков пальцев», — пояснил разработчик программы. Он выразил надежду, что в недалеком будущем искусственный интеллект станет надежным инструментом в поиске людей на основе анализа визуальной информации. На вопрос, будет ли возобновлено расследование в отношении знаменитых беглецов, Хью не дал ответа. Формально их дело остается открытым до того момента, когда всем троим должно будет исполниться по 100 лет (2031 год — прим. ТАСС).

Первыми узниками Алькатраса — в шестидесятые годы XIX века — были военнопленные времен Гражданской войны в США, в период испано-американской войны число заключенных там достигло исторического пика — 450 человек. Окончательно тюрьма для особо опасных преступников закрылась в 1963 году — содержать такое учреждение в условиях природной изоляции стало слишком накладно. Сейчас остров является одной из достопримечательностей Сан-Франциско и частью Национального парка отдыха «Золотые ворота», его ежегодно посещают около миллиона туристов.

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