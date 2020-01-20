Эксперты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога

Исследования экспертов из музея художника в Амстердаме показали, что картина была написана в тот момент, когда автор уже страдал психическим заболеванием.
Работа был создана в 1889 году. В 1910 она попала в коллекцию Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло, но ее принадлежность кисти Ван Гога вызывала сомнения с 1970 года, поскольку не хватало данных о том, где и когда был выполнен этот портрет, а стиль и палитра не соответствовали традиционной манере художника.
В 2006 году была установлено, что картина принадлежала изначально друзьям Ван Гога Жозефу и Марии Жино, но было непонятно, как она у них оказалась. Долгое время эксперты не могли определиться с местом и временем ее создания.
В результате в 2014 году к исследованиям подключились специалисты из музея художника в Амстердаме. После тщательного изучения стиля, манеры, материала и истории происхождения, они установили, что портрет все же был написан Ван Гогом.
Оказалось, что только об этой работе художник мог написать в письме брату Тео 20 сентября 1889 года.
Оно доказывает, что был написан во время первого серьезного приступа болезни в психиатрической больнице для Сен-Реми-де-Прованс.
Так, по словам старшего научного сотрудника музея Луиса ван Тильборга (Louis van Tilborgh), это единственное произведение, про которое с уверенностью можно сказать, что оно было написано Ван Гогом, когда он страдал от психического расстройства.
Сейчас полотно находится в музее в Амстердаме, а в феврале примет участие в выставке «На картине». В мае оно вернется в Осло, но увидеть его можно будет увидеть только после завершения масштабной реновации музея в 2021 году.
Ван Гог за свою недолгую творческую жизнь создал более 2 тысяч произведений искусства, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. Его музей в Амстердаме является самым посещаемым в Голландии и одним из самых популярных в мире — в год он принимает более 1,5 миллиона человек.