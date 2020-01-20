Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «А где Путин?» — Меркель и Макрон «потеряли» российского президента Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на конференции по Ливии, «потеряли» российского лидера
Фоторепортажи
12Извержение вулкана Таал
8В Венеции пересохли каналы
17:33 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты установили подлинность необычного автопортрета Ван Гога

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ведущие специалисты по творчеству знаменитого нидерландца пришли к выводу, что «странный портрет» 1889 года, принадлежащий норвежскому музею, действительно был написан Ван Гогом, сообщает Artnet.

Источник: Reuters

Исследования экспертов из музея художника в Амстердаме показали, что картина была написана в тот момент, когда автор уже страдал психическим заболеванием.

Новость
Художник превращает скульптуры и картины в гиперреалистичные портреты

Работа был создана в 1889 году. В 1910 она попала в коллекцию Национального музея искусства, архитектуры и дизайна в Осло, но ее принадлежность кисти Ван Гога вызывала сомнения с 1970 года, поскольку не хватало данных о том, где и когда был выполнен этот портрет, а стиль и палитра не соответствовали традиционной манере художника.

В 2006 году была установлено, что картина принадлежала изначально друзьям Ван Гога Жозефу и Марии Жино, но было непонятно, как она у них оказалась. Долгое время эксперты не могли определиться с местом и временем ее создания.

В результате в 2014 году к исследованиям подключились специалисты из музея художника в Амстердаме. После тщательного изучения стиля, манеры, материала и истории происхождения, они установили, что портрет все же был написан Ван Гогом.

Оказалось, что только об этой работе художник мог написать в письме брату Тео 20 сентября 1889 года.

Оно доказывает, что был написан во время первого серьезного приступа болезни в психиатрической больнице для Сен-Реми-де-Прованс.

Новость
В Италии в стене нашли украденную картину Климта «Портрет женщины»

Так, по словам старшего научного сотрудника музея Луиса ван Тильборга (Louis van Tilborgh), это единственное произведение, про которое с уверенностью можно сказать, что оно было написано Ван Гогом, когда он страдал от психического расстройства.

Сейчас полотно находится в музее в Амстердаме, а в феврале примет участие в выставке «На картине». В мае оно вернется в Осло, но увидеть его можно будет увидеть только после завершения масштабной реновации музея в 2021 году.

Ван Гог за свою недолгую творческую жизнь создал более 2 тысяч произведений искусства, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. Его музей в Амстердаме является самым посещаемым в Голландии и одним из самых популярных в мире — в год он принимает более 1,5 миллиона человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Банковским вкладам пришел конец. Что делать?
Зеленскому не дали выступить на форуме памяти холокоста в Израиле
Путин предложил освободить Юрия Чайку с поста генпрокурора РФ
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
СМИ: Модели потребовались 4 операции после нападения Ковалева
РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
Искусственный интеллект разгадал полувековую тайну
100 лет Феллини: роскошные кадры из великих фильмов режиссера
Суд оштрафовал Бочкареву за хранение наркотиков
Здоровье
Помощь дочке с уроками спасла отцу жизнь Показывая девочке, где находятся лимфатические узлы, мужчина нащупал у себя на шее опухоль, которая оказалась раковой.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 57: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Горячие темы на Авто
Как вы думаете, считаете? 175
НЭП - лучшее в экономике, что было в 20 веке? 138
Это Россия , Детка . 134
Прошу совета!!! 116
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына Позже выяснилось, что Петр провел ночь в гостевом доме
Леди
Объятия Питт и Энистон: как прошла премия SAG Awards Знаменитости стали гостями престижной кинопремии (фото)
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь