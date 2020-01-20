18:33 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Как солдат на поле боя». Музыкант Дэвид Олни умер на сцене посреди выступления
Американский
По словам находившихся с ним на сцене двух музыкантов, Дэвид Олни посреди песни остановился, извинился перед слушателями, после чего закрыл глаза и замолк.
Это произошло вечером в минувшую субботу. Предположительно, у Дэвида Олни произошел сердечный приступ прямо во время выступления.
«Олни исполнял свою третью песню, когда он остановился, извинился и закрыл глаза. Он сидел очень тихо со своей гитарой, в крутой шляпе и красивом оранжевом замшевом пиджаке», — написала на своей странице в «Фейсбуке» Эми Ригби, которая сидела на сцене рядом с музыкантом. По ее словам, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу.
«Дэвид замолчал, сказал “Извините” и склонил подбородок на грудь. Он не выронил гитару, не упал со стула. Все произошло легко и тихо — ровно так, каким и был он сам», — рассказал Скотт Миллер, который также находился на сцене с Дэвидом Олни.
«Мы положили его на пол и делали все, чтобы привести его в сознание, пока не приехала скорая помощь. Мир потерял в тот вечер хорошего человека, но у нас остались его песни», — пишет Скотт Миллер.
Дэвид Олни родился в 1948 году в Провиденсе (штат Род-Айленд). В 1971 году он присоединился к группе Simpson Блэнда Симпсона. Через несколько лет он сформировал группу The
Александр Кан, обозреватель
В смерти музыканта на сцене — кроме безусловной трагедии — есть
3 июля 1999 года американская группа Morphine вышла на сцену открытого театра в итальянском городе Палестрина. Morphine к тому времени существовали 10 лет, записали пять альбомов и считались одной из самых интересных групп альтернативного рока.
Сэндману было 46 лет, у него было больное сердце. Последние несколько дней он был в стрессе, но на сцену вышел в бодром настроении и беспрерывно шутил с залом. Именно как шутку восприняла публика его внезапное падение. Приехавшая скорая диагностировала инфаркт, он умер по пути в больницу, не приходя в сознание.
Почти ровно через год 29 июня 2000 года бывший флейтист и клавишник «Аквариума» и бывший лидер группы «Трилистник» Андрей «Дюша» Романов готовился к выступлению своей «Дюша-Групп» на сцене петербургского клуба «Спартак».
Через месяц Дюше должно было исполниться 44 года. Он к тому времени преодолел тяжелое онкологическое заболевание, излечился от преследовавшего его на протяжении многих лет алкоголизма. Он активно работал и над своими музыкальными проектами, и над музыкой к кино. Двумя годами раньше у него родился сын, жизнь — и творческая, и личная — была явно на подъеме. В тот вечер он должен был выступать дуэтом с саксофонистом «АукцЫона» Николаем Рубановым. Саундчек затянулся, и публика уже стала собираться в зале. Вот как вспоминает организатор концерта Ольга «Волга» Якубханова:
Дюша, умостившись с гитарой на стуле, поправил микрофон: «Ну, поехали…» Тронул первый аккорд. И всё. Коле Рубанову саксофон в этот вечер так и не понадобился.
Сразил Дюшу Романова тот же недуг, что и Марка Сэндмана — инфаркт.