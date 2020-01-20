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19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец нашел 40 тысяч долларов внутри подержанного дивана

На нем ему было очень неудобно сидеть.

Житель Мичигана Говард Кирби в конце декабря 2019 года приобрел в магазине подержанных вещей старый диван. Он пользовался им две недели, но все это время чувствовал дискомфорт.

Мужчина рассказал о неудобствах своей дочери — вместе они решили снять обивку с дивана и посмотреть, что так мешает Говарду сидеть. И то, что они там нашли, стало большой неожиданностью.

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Внутри дивана была спрятана жестяная коробка, доверху набитая наличными. Всего в ней лежало 40 тысяч долларов.

Отойдя от шока, Говард решил поступить по совести. Он связался с владельцем магазина и узнал, кто продал ему этот диван.

Оказалось, что мебель принадлежала пожилому мужчине, который недавно скончался. А его родные отнесли диван на распродажу, даже не догадываясь о тайнике.

Кирби связался с родственниками покойного дедушки и передал им коробку с деньгами. Что для них также стало большим шоком. В интервью телеканалу News Channel 6 Кирби рассказал, что по закону не обязан был разыскивать прежних владельцев и вполне мог оставить себе найденные деньги, но решил поступить правильно.

Екатерина Гура

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