19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец нашел 40 тысяч долларов внутри подержанного дивана
На нем ему было очень неудобно сидеть.
Житель Мичигана Говард Кирби в конце декабря 2019 года приобрел в магазине подержанных вещей старый диван. Он пользовался им две недели, но все это время чувствовал дискомфорт.
Мужчина рассказал о неудобствах своей дочери — вместе они решили снять обивку с дивана и посмотреть, что так мешает Говарду сидеть. И то, что они там нашли, стало большой неожиданностью.
Внутри дивана была спрятана жестяная коробка, доверху набитая наличными. Всего в ней лежало 40 тысяч долларов.
Отойдя от шока, Говард решил поступить по совести. Он связался с владельцем магазина и узнал, кто продал ему этот диван.
Кирби связался с родственниками покойного дедушки и передал им коробку с деньгами. Что для них также стало большим шоком. В интервью телеканалу News Channel 6 Кирби рассказал, что по закону не обязан был разыскивать прежних владельцев и вполне мог оставить себе найденные деньги, но решил поступить правильно.
Екатерина Гура