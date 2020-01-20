19:33 (мск), источник: ТАСС Наука
Продолжительность жизни человека связали с его богатством
Также с богатством связали то, как долго он остается здоровым.
ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Исследуя данные по Великобритании и США, ученые обнаружили связь между продолжительностью жизни человека и величиной его доходов. Выяснилось, что богатые англичане и американцы живут на 7−9 лет дольше своих бедных соотечественников. Исследование опубликовано в The Journals of Gerontology: Series A, кратко об этом пишет Independent.
Специалисты анализировали данные двух масштабных исследований пожилых людей, котороые проводились в Великобритании и США — HRS и ELSA. В общей сложности в них участвовали более 25 тыс. жителей обоих стран старше 50 лет. «Разница в продолжительности жизни между бедными и богатыми существуют в обеих странах в равной степени», — прокомментировала результаты исследования Паола Занинотто, профессор Университетского колледжа Лондона и автор исследования. Она добавила, что связь между продолжительностью жизни и уровнем доходов существует в обоих государствах — несмотря на то, что системы здравоохранения в США и Великобритании сильно отличаются друг от друга.
Ученые установили также, что материальное благосостояние может быть статистически связано и с тем, как долго человек сохраняет хорошее здоровье. Разница между бедными и богатыми вновь оказалась равной 7−9 годам. Оказалось, что богатые мужчины остаются здоровыми примерно до 81 года, в то время, как бедные — до 72−73 лет. У женщин те же показатели составили 83 и 74−75 лет.
Согласно данным британской благотворительной организации The Equality Trust, в Великобритании зафиксирован один из самых высоких уровней экономического неравенства среди развитых стран.