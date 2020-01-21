02:54 (мск), источник: ТАСС
В США отмечают День Мартина Лютера Кинга
В Атланте, где родился борец за права темнокожего населения страны, организована торжественная служба в баптистской церкви.
В Атланте (штат Джорджия), где родился Кинг (1929−1968), Центр за ненасильственные социальные перемены (Center for Nonviolent Social Change) организовал торжественную службу в баптистской церкви, которую посещали члены семьи борца за гражданские права.
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День Мартина Лютера Кинга является в США федеральным праздником, учрежденным в 1986 году. Он приходится ежегодно на третий понедельник января и приурочен ко дню рождения борца за права темнокожего населения страны.