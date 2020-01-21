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02:54 (мск), источник: ТАСС

В США отмечают День Мартина Лютера Кинга

В Атланте, где родился борец за права темнокожего населения страны, организована торжественная служба в баптистской церкви.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Шествия, концерты и церковные службы проходят в понедельник в США по случаю национального праздника — Дня Мартина Лютера Кинга.

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В Атланте (штат Джорджия), где родился Кинг (1929−1968), Центр за ненасильственные социальные перемены (Center for Nonviolent Social Change) организовал торжественную службу в баптистской церкви, которую посещали члены семьи борца за гражданские права.

В Нью-Йорке муниципальная Комиссия по гражданским правам проводит межконфессиональное мероприятие под девизом «Призыв к миру и единству». Бруклинская музыкальная академия организовала показ документальных фильмов об истории движения за гражданские права, а в нью-йоркском районе Гарлем серию концертов даст церковный хор «Гарлемские евангелисты».

В Сан-Антонио (штат Техас) проходит традиционный марш в защиту гражданских прав, в Сан-Диего (штат Калифорния) — парад, организованный старейшим в США объединением темнокожих студентов «Альфа Фи Альфа». В Университете штата Пенсильвания по случаю праздника проходит митинг, а в Балтиморе на бульваре имени Мартина Лютера Кинга начался парад оркестров.

День Мартина Лютера Кинга является в США федеральным праздником, учрежденным в 1986 году. Он приходится ежегодно на третий понедельник января и приурочен ко дню рождения борца за права темнокожего населения страны.

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