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11:52 (мск), источник: РИА Новости

В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт

ДАВОС, 21 янв — РИА Новости. Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте интернета — информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг другу в мессенджерах.

Источник: РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт это не так: их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным», — пояснил он.

Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну.
Станислав Кузнецов
зампред правления Сбербанка
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Зампред правления Сбербанка также сообщил, что мошенники легко получают доступ к информации, с помощью которой могут разговорить потенциальную жертву, используя методы социальной инженерии.

«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах — для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефона жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», — уточнил Кузнецов.

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