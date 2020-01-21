09:35 (мск), источник: ТАСС
Житель Брисбена отправлен на карантин с симптомами пневмонии нового типа
СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/ — Респираторное заболевание развилось у мужчины после возвращения из Ухани.
Мужчина, прибывший в аэропорт австралийского Брисбена из Китая, помещен на карантин после обнаружения у него симптомов пневмонии нового типа. Об этом во вторник сообщает телеканал SBS.
По его данным, житель Брисбена, вернувшийся из Китая в Австралию, изолирован в собственном доме для медицинского обследования на наличие коронавируса нового типа. «У нас есть один пациент, за состоянием которого мы сейчас наблюдаем, поскольку у него развилось респираторное заболевание после возвращения из Ухани. К настоящему моменту мы провели ряд анализов и ожидаем их результата», — отметила главный санитарный врач штата Квинсленд Жанетт Янг.
Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы реагировать на эту ситуацию, будем продолжать ее отслеживать и принимать меры при необходимости.
Ранее главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что риск распространения нового штамма коронавируса из Китая в Австралии невысок. «Поводов для тревоги нет, однако мы проявим осторожность и будем внимательно следить за ситуацией», — сказал Мерфи. Он также добавил, что сотрудники службы обеспечения биобезопасности Минздрава страны направлены во все аэропорты, принимающие рейсы из Ухани, и будут информировать пассажиров о симптомах болезни и проверять их самочувствие.