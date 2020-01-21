Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Узники ЗаполярьяКто будет осваивать российскую Арктику?
Фоторепортажи
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
51Дмитрий Медведев покидает пост премьер-министра
09:35 (мск), источник: ТАСС

Житель Брисбена отправлен на карантин с симптомами пневмонии нового типа

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/ — Респираторное заболевание развилось у мужчины после возвращения из Ухани.

Источник: Reuters

Мужчина, прибывший в аэропорт австралийского Брисбена из Китая, помещен на карантин после обнаружения у него симптомов пневмонии нового типа. Об этом во вторник сообщает телеканал SBS.

Новость
Названа причина вспышки пневмонии в Китае

По его данным, житель Брисбена, вернувшийся из Китая в Австралию, изолирован в собственном доме для медицинского обследования на наличие коронавируса нового типа. «У нас есть один пациент, за состоянием которого мы сейчас наблюдаем, поскольку у него развилось респираторное заболевание после возвращения из Ухани. К настоящему моменту мы провели ряд анализов и ожидаем их результата», — отметила главный санитарный врач штата Квинсленд Жанетт Янг.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о том, что для защиты жителей континента от нового заболевания будут предприняты все необходимые меры. «Я был проинформирован главным санитарным врачом Бренданом Мерфи о коронавирусе, обнаруженном в районе китайского Уханя. Он сообщил, что, хотя пока уровень риска низок, уже принимаются все меры предосторожности для защиты австралийцев», — указано в заявлении премьера, опубликованном на его станице в Twitter.

Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы реагировать на эту ситуацию, будем продолжать ее отслеживать и принимать меры при необходимости.
Скотт Моррисон
премьер-министр Австралии

Ранее главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что риск распространения нового штамма коронавируса из Китая в Австралии невысок. «Поводов для тревоги нет, однако мы проявим осторожность и будем внимательно следить за ситуацией», — сказал Мерфи. Он также добавил, что сотрудники службы обеспечения биобезопасности Минздрава страны направлены во все аэропорты, принимающие рейсы из Ухани, и будут информировать пассажиров о симптомах болезни и проверять их самочувствие.

Читайте также
ВОЗ: Новый китайский коронавирус передается воздушно-капельным путем
Во время загрузки произошла ошибка.
20 января© Ньюстюб
 "Гитлер дал команду меня уничтожить. Давали большие деньги"
Тогда казалось, что российский ВМФ встал в Севастополе в ожидании своей смерти
Лишившийся королевского титула принц Гарри покинул Британию
В Сбербанке рассказали, как мошенники получают данные карт
Жители Владимира пожаловались на уборку воображаемого снега
Бывшая жена российского миллиардера решила судиться с сыном
Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров
«Зенит» отправил Кокорина в аренду
При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Здоровье
Помощь дочке с уроками спасла отцу жизнь Показывая девочке, где находятся лимфатические узлы, мужчина нащупал у себя на шее опухоль, которая оказалась раковой.
Hi-Tech
Названы главные способы обмана по телефону в России Как у россиян выманивают деньги
Кино
Звезда «Малефисенты» в роли молодой Екатерины II: первые кадры В мае 2020 года выйдет новый проект о жизни российской императрицы c Эль Фаннинг в главной роли
Авто
Разработан порядок продажи «красивых номеров» Разброс цен за отдельные сочетания букв и цифр — от 10 тыс. до 10 млн. руб. за штуку, а средняя стоимость может составлять около 300 тыс. руб.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ангел Ада 243
Неприятная ситуация в пункте самовывоза, как себя обезопасить 186
Как дожить жизнь на ногах, не лежачей? Нужны советы 156
Туберкулез в саду! 149
Леди
Золотое платье и слова о свадьбе: как Волочкова отметила день рождения Балерине исполнилось 44 года.
Дом
Реабилитация ковра. Когда уместно использовать его в интерьере
Можно ли размораживать холодильник феном?
10 усадеб Москвы, которые стоит посетить, когда выпал снег
Как выглядит наноквартира в Петербурге
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь