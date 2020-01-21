12:42 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы самые безопасные для российских туристов страны
Самой безопасной страной для путешествий российские туристы считают Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование
Из 15 тысяч респондентов, принявших участие в опросе сервиса, за Южную Корею проголосовал 21 процент. Путешественники, посетившие эту страну, рассказали, что забывали вещи в кафе и оставляли детские коляски на улицах, но никто из посторонних их не забирал.
На втором месте в рейтинге оказалась Япония, за которую проголосовали 15 процентов опрошенных. Туристы отметили, что во время ее посещения чувствовали себя в полной безопасности даже во время ночных прогулок по темным улицам.
Другие 12 процентов участников опроса признались, что считают самыми безопасными Объединенные Арабские Эмираты и объяснили это строгими законами и высоким уровнем жизни.
Помимо этого, в списке топ-10 надежных направлений оказались Сингапур, Исландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия и Белоруссия.
В январе эксперты страховой компании BHTP признали Австралию самой безопасной в мире страной для туристов. На втором месте рейтинга оказалась Швеция, на третьем — Новая Зеландия.
В первую десятку также попали Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.