Бывшая жена российского миллиардера подаст в суд на сына за помощь отцу

26-летний Темур работает в Лондоне, где руководит фондом STE Capital и занимается инвестициями в стартапы. С обвинениями матери он категорически не согласен. На сторону сына встал и сам Фархад Ахмедов. Их интересы в Высоком суде Лондона будет защищать юридическая фирма Hughes Fowler Carruthers.
Спор из-за условий развода между миллиардером и его бывшей женой продолжается уже много лет. Пара развелась еще в 2001 году после восьми лет брака. Причиной стало признание Татьяны в нескольких изменах, как утверждал сам Ахмедов. У экс-супруги миллиардера при этом было двойное гражданство, России и Великобритании, но их развод зафиксировал ЗАГС в Москве.
За годы брака супруги приобрели дом в Лондоне, а Ахмедов — развил свой бизнес. О причитающихся себе миллионах Татьяна вспомнила лишь спустя несколько лет после развода, когда бизнесмен получил $1,375 млрд от продажи 49%-й доли в капитале компании «Нортгаз». Ахмедова подала на развод в соответствии с английским правом, и Лондонский суд встал на ее сторону, потребовав взыскать с бизнесмена значительную часть его состояния.
С тех пор длится затяжной судебный процесс, в ходе которого Фархад и Татьяна подают все новые иски друг против друга. В марте 2019 года апелляционный суд в Дубае разрешил миллиардеру вернуть свою яхту, находившуюся под арестом по требованию Татьяны. А в апреле Ахмедов вспомнил о моральном ущербе из-за измен жены и потребовал от нее выплатить $115 млн в качестве компенсации моральных и финансовых потерь. Татьяна назвала это вопиющим пиар-трюком.