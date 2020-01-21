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11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше обнаружены богатые могилы скандинавских воинов (фото)

Возможных сборщиков налогов похоронили в «домах смерти».

Источник: Z. Ratajczyk

Польские археологи обнаружили уникальные захоронения скандинавских воинов XI века, сообщает Nauka w Polsce.

Химический и генетический анализ останков показал, что четверо мужчин были родом из Скандинавии, скорее всего, из Дании. Воинов похоронили в камерах вместе с мечами, копьями, лошадиной сбруей и другими предметами.

Находка сделана на территории некрополя X—XIV веков возле деревни Цепле в Поморском воеводстве на севере страны. Древнее кладбище изучают уже около 120 лет.

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Реконструкция могил из деревни Цепле в Археологическом музее Гданьска

В могилах археологи также обнаружили монеты, расчески, горшки, металлические безделушки и останки животных. Погребальные камеры размером 3,5 на 2 метра, которые ученые называют «домами смерти», были сооружены из бревен и досок наподобие строений того времени.

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Предметы из захоронения "вооруженного торговца", найденного в 1900 году в некрополе возле деревни Цепле

Характер захоронения свидетельствует о том, что мужчины были искусными воинами и наездниками. Скорее всего, они принадлежали к местной воинской элите. Вероятно также, что они были сборщиками налогов, так как рядом с телами нашли набор гирь.

Анна Лысенко

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