11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Польше обнаружены богатые могилы скандинавских воинов (фото)
Возможных сборщиков налогов похоронили в «домах смерти».
Польские археологи обнаружили уникальные захоронения скандинавских воинов XI века, сообщает Nauka w Polsce.
Находка сделана на территории некрополя
В могилах археологи также обнаружили монеты, расчески, горшки, металлические безделушки и останки животных. Погребальные камеры размером 3,5 на 2 метра, которые ученые называют «домами смерти», были сооружены из бревен и досок наподобие строений того времени.
Характер захоронения свидетельствует о том, что мужчины были искусными воинами и наездниками. Скорее всего, они принадлежали к местной воинской элите. Вероятно также, что они были сборщиками налогов, так как рядом с телами нашли набор гирь.
Анна Лысенко