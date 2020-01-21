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12:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне пожаловались на уборку воображаемого снега

Жители Владимира пожаловались на работу местных дорожных служб. По мнению россиян, техника убирает «несуществующий снег». Об этом сообщает «Подъем».

В ответ власти города заявили, что это глупость и чушь. В администрации пригрозили, что, если население и дальше будет возмущаться, уборку улиц вовсе прекратят.

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Пресс-секретарь мэрии объяснил, что техника убирает не воображаемый снег, а смет. Так называют остатки песко-соляной смеси, придорожного мусора, который скапливается вдоль бордюров.
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«Другое дело, что когда кто-то с верхних этажей многоквартирного дома наблюдает за происходящим, ему кажется, что ковш собирает воздух. Ну, есть два варианта развития событий: продолжать уборку этого смета или бросить это занятие, и дороги вдоль бордюра будут в грязи», — подытожил представитель администрации.

Ранее стало известно, что коммунальные службы Белогорска (Амурская область) решили бороться с гололедом при помощи бензина и бульдозера. После аномального дождя в городе было принято решение поливать ледяную корку бензином и поджигать. Она растаяла быстро, а образовавшуюся жидкость рабочие засыпали песком. После всех неудачных попыток коммунальщики обратились к традиционному методу — использованию реагентов.

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