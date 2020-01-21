12:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Россияне пожаловались на уборку воображаемого снега
Жители Владимира пожаловались на работу местных дорожных служб. По мнению россиян, техника убирает «несуществующий снег». Об этом сообщает «Подъем».
В ответ власти города заявили, что это глупость и чушь. В администрации пригрозили, что, если население и дальше будет возмущаться, уборку улиц вовсе прекратят.
«Другое дело, что когда
Ранее стало известно, что коммунальные службы Белогорска (Амурская область) решили бороться с гололедом при помощи бензина и бульдозера. После аномального дождя в городе было принято решение поливать ледяную корку бензином и поджигать. Она растаяла быстро, а образовавшуюся жидкость рабочие засыпали песком. После всех неудачных попыток коммунальщики обратились к традиционному методу — использованию реагентов.