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13:33 (мск), источник: РИА Новости

Володин предложил наказать Водонаеву по закону об оскорблении общества

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал оскорблением высказывание телеведущей Алены Водонаевой о выплате материнского капитала и предложил привлечь ее к ответственности по закону об оскорблении общества.

Источник: РИА Новости

«Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус… Поэтому, коллеги, нам не только надо говорить об этом, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше такие разговоры стимулировали… Она нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

В этом случае было бы правильно использовать возможности закона. Мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны, а это оскорбление граждан нашей страны. Она оскорбила граждан Российской Федерации.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы
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В марте прошлого года вступил в силу закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы. За неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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Если те же действия были совершены лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, они караются штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Ранее Водонаева на своей странице в инстаграме прокомментировала предложенные Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию меры, направленные на решение демографических проблем в стране. Она заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, чтобы получить от государства деньги.

Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание громкими заявлениями. В конце декабря она написала, что «презирает» семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди.

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