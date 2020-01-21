Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дниСреди посткоммунистических стран Эстония — одна из самых экономически благополучных
Фоторепортажи
8В Венеции пересохли каналы
12Юбилей Игоря Николаева
14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Индии снимает удивительные портреты насекомых

Делает он это с помощью смартфона.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

20-летний фотограф из Индии по имени Саси Кумар делает удивительные макрофото насекомых с помощью своего смартфона.

Как признался фотограф, делать такие снимки телефоном со съемным макрообъективом сложнее, чем обычной камерой. Так как в подобных съемках крайне важна стабилизация, приходится долго настраивать оборудование и делать много кадров, пока изображение не станет четким.

Кумар выбрал насекомых в качестве моделей, потому что считает их существами, отражающими красоту природы. И, глядя на его снимки, с ним сложно не согласиться.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Лишившийся королевского титула принц Гарри покинул Британию
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
В Госдуме предложили наказать Водонаеву за оскорбление общества
СМИ назвали кандидатов на выбывание из правительства
Названа новая причина инфарктов
Россиянин пытался в носках провезти 130 тысяч евро в Эстонию
Россиянам рассказали, как мошенники воруют данные с карт
Здоровье
Помощь дочке с уроками спасла отцу жизнь Показывая девочке, где находятся лимфатические узлы, мужчина нащупал у себя на шее опухоль, которая оказалась раковой.
Hi-Tech
Зачем жесткий диск кладут в морозилку Впервые слышите о таком?
Кино
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие Народного артиста поздравил президент Владимир Путин, отметивший его многогранный талант и позитивную энергию
Горячие темы на Авто
НЭП - лучшее в экономике, что было в 20 веке? 145
Это Россия , Детка . 135
Прошу совета!!! 130
А вы читали Конституцию? 132
Новости партнеров
Участник шести войн: умер самый знаменитый генерал
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Названы три лучших фильма 2019 года. Их должен посмотреть каждый
Что поменяется в Конституции
Дети
В сети появились первые фото Меган Маркл с сыном в Канаде Жена принца Гарри вышла на прогулку с 8-месячным Арчи
Леди
Золотое платье и слова о свадьбе: как Волочкова отметила день рождения Балерине исполнилось 44 года.
Новости партнеров
Скрытый смысл фильма «Вторжение», который не все поняли
Почему фильмы с Петровым обречены на успех
Время верить в чудеса. Заветные желания детей должны исполняться
Целый праздник в аэропорту Домодедово
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь