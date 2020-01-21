14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Индии снимает удивительные портреты насекомых
Делает он это с помощью смартфона.
20-летний фотограф из Индии по имени Саси Кумар делает удивительные макрофото насекомых с помощью своего смартфона.
Как признался фотограф, делать такие снимки телефоном со съемным макрообъективом сложнее, чем обычной камерой. Так как в подобных съемках крайне важна стабилизация, приходится долго настраивать оборудование и делать много кадров, пока изображение не станет четким.
Кумар выбрал насекомых в качестве моделей, потому что считает их существами, отражающими красоту природы. И, глядя на его снимки, с ним сложно не согласиться.
Екатерина Гура