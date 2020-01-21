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15:37 (мск), источник: ТАСС Наука

Эксперт назвал вероятный источник китайской вирусной пневмонии

Он считает, что это могут быть летучие мыши.

Источник: Cparks/СС0

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вспышка ранее неизвестного вида коронавирусов, которая появилась в Китае в конце прошлого года, может быть связана с инфекциями летучих мышей и других диких животных. Об этом ТАСС рассказал заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин.

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«Вирус больше всего похож на те патогены, которые были извлечены из организма летучих мышей. Это позволяет осторожно предполагать, что на этот раз передача вируса от животных к людям состоялась через рукокрылых млекопитающих или какое-то связанное с ними промежуточное звено, как это уже происходило с другими вспышками коронавирусов», — пояснил Базыкин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной вирусной пневмонии, которая случилась в городе Ухань в центральной части страны. Седьмого января китайские специалисты установили возбудителя болезни — им оказался коронавирус 2019-nCoV.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР 21 января рассказал, число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 291. Одиночные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в трех других азиатских странах — Японии, Южной Корее и Таиланде.

Китайские СМИ сообщили, что на сегодня от этой болезни умерло уже шесть жителей Уханя.

«В этот раз наши китайские коллеги сработали хорошо и быстро получили данные по структуре генома этого вируса. Эти последовательности были выложены в открытый доступ, и их сравнение показывает, что они очень похожи на SARS, вирус атипичной пневмонии, распространявшийся по КНР и сопредельным странам в 2002 году. Важно понимать, что это не тот же вирус, но он очень близок к нему», — объяснил ученый.

Новая угроза

Как отметил Базыкин, новый вирус относится к той же группе, что и хорошо известные SARS и MERS — возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние десять лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу.

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Все три возбудителя болезней относятся к числу так называемых коронавирусов. Заражение ими вызывает схожие симптомы: лихорадку, кашель, проблемы с дыханием и постоянное отхаркивание. Инкубационный период длится 12 дней, затем практически мгновенно начинается сильнейшая лихорадка. Как правило, около половины больных погибает от истощения, осложнений или сопутствующих инфекций.

«Мы пока не можем исключать того, что передача этого вируса человеку состоялась не через летучих мышей, а другими путями. С другой стороны, свидетельств того, что его породили свиньи или другие домашние животные, пока нет — новый вирус был впервые зафиксирован на рынке морских продуктов. Как именно это произошло, можно только догадываться», — отметил Базыкин.

Имеющиеся у ученых данные, по его словам, пока не позволяют понять, когда будет создана вакцина от этой болезни, а также когда можно будет остановить распространение китайской вирусной пневмонии.

Большие опасения у эпидемиологов вызывает то, что сейчас в Восточной Азии наступил лунный Новый год, во время которого огромное число жителей Китая и сопредельных государств совершает поездки и перелеты в другие города и страны.
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«По текущим, очень приблизительным оценкам, максимальное число носителей инфекции составляет около 1700 человек, тогда как число госпитализированных больных значительно меньше. Сейчас можно только сказать, что вирус может передаваться от человека к человеку, насколько устойчива эта передача — пока неизвестно. В принципе, нельзя исключать его перенос в Россию. Во времена атипичной пневмонии у нас уже был один случай инфекции», — пояснил ученый.

При этом Базыкин выразил уверенность, что простые методы контроля инфекции, в том числе тепловизоры в аэропортах и в других местах скопления людей, помогут сдержать эту вспышку пневмонии и предотвратить ее превращение в более масштабную эпидемию. Ученый надеется, что Китай и другие страны смогут избежать введения более жестких мер, которые были применены при борьбе с атипичной пневмонией.

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