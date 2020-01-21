Водонаева объяснила свои слова о «быдле», получающем маткапитал

Ранее Водонаева заявила, что после введения маткапитала за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.
По мнению Водонаевой, материальная поддержка со стороны государства должна быть приятным бонусом, а не основным стимулом для рождения детей.
«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня», — заявила она на ютуб-канале.
Ведущая подчеркнула, что назвала «быдлом» тех людей, которые пользуются подобными незаконными операциями и тратят деньги «на водку и кутеж».
Также Водонаеву возмутило, что критики апеллировали к ее откровенным съемкам.
«Вы действительно считаете, что если я снималась для обложек мужских журналов, то я глупая инфузория-туфелька, я не имею право голоса?» — отметила она.
Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание громкими заявлениями. В конце декабря она написала в инстаграме, что «презирает» семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Критика Водонаевой материнского капитала вызвала большой резонанс в обществе. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал ее высказывания оскорблением всех россиян и призвал наказать ведущую по закону об оскорблении общества.