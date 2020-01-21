Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Атомные часы, отпечатки пальцев и 3D-очки для каракатицы В США разрабатывают технологию, с помощью которой отпечатками пальцев можно будет оплачивать счета
Фоторепортажи
12Умерла Галина Волчек
50Магия света: лучшие снимки #GoldenHour2020
16:13 (мск), источник: РИА Новости

Водонаева объяснила свои слова о «быдле», получающем маткапитал

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Телеведущую Алену Водонаеву удивил резонанс, вызванный ее высказываниями о материнском капитале. Модель считает, что не сказала «ничего экстремального».

Источник: РИА Новости

Ранее Водонаева заявила, что после введения маткапитала за первого ребенка «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей, чтобы получить деньги.

Новость
Пластика груди, наращенные волосы и другие секреты красоты 37-летней Алены Водонаевой

По мнению Водонаевой, материальная поддержка со стороны государства должна быть приятным бонусом, а не основным стимулом для рождения детей.

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня», — заявила она на ютуб-канале.

Ведущая подчеркнула, что назвала «быдлом» тех людей, которые пользуются подобными незаконными операциями и тратят деньги «на водку и кутеж».

Также Водонаеву возмутило, что критики апеллировали к ее откровенным съемкам.

«Вы действительно считаете, что если я снималась для обложек мужских журналов, то я глупая инфузория-туфелька, я не имею право голоса?» — отметила она.

Телеведущая не первый раз привлекает к себе внимание громкими заявлениями. В конце декабря она написала в инстаграме, что «презирает» семьи, которые «живут в нищете» и растят несколько детей. По ее словам, в России рожают либо богачи, либо необразованные люди. Критика Водонаевой материнского капитала вызвала большой резонанс в обществе. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал ее высказывания оскорблением всех россиян и призвал наказать ведущую по закону об оскорблении общества.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Почему генпрокурора России Чайку освободили от должности
Путин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе
Швейцарские СМИ сообщили о двух российских шпионах в Давосе
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Кавказе
СМИ назвали кандидатов на выбывание из правительства
Животные в Австралии обрадовались дождю (фото, видео)
Стало известно, когда кончатся високосные годы
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Здоровье
Помощь дочке с уроками спасла отцу жизнь Показывая девочке, где находятся лимфатические узлы, мужчина нащупал у себя на шее опухоль, которая оказалась раковой.
Hi-Tech
Зачем жесткий диск кладут в морозилку Впервые слышите о таком?
Кино
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие Народного артиста поздравил президент Владимир Путин, отметивший его многогранный талант и позитивную энергию
Авто
В 2020 году Mitsubishi привезет в Россию две новинки Весной в продажу поступит кроссовер ASX японской сборки, а в декабре на нашем рынке появится Pajero Sport нового поколения
Новости партнеров
Онлайн-опрос решит будущее твоего города
Путин рассказал, что пьет вместо кофе и чая
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Что будет с пенсией работающего пенсионера при увольнении
Gnezdo.ru
Будут кардинальные перемены: Мессинг о РФ в 2020г.
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
РФ задумалась: предсказания Кейси уже сбываются
Леди
Золотое платье и слова о свадьбе: как Волочкова отметила день рождения Балерине исполнилось 44 года.
Новости партнеров
В истории российских блокбастеров такого еще не было
"Восставшая из мертвых" рассказала, что находится по ту сторону жизни
Первый в мире российский блокбастер, в котором мир спасает женщина
Последние новости электромобилей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь