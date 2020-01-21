15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети нашли забавную альтернативу отчествам
Популярный тред.
В середине января в российских СМИ прошла новость о девушке из Барнаула, которая официально изменила свое отчество на матчество или, как его еще называют, матроним. То есть использовала вместо имени отца — имя матери. В итоге из Анастасии Александровны жительница Барнаула превратилась в Анастасию Анновну.
Несмотря на то, что это уже не первый подобный случай в России, пользователи соцсетей принялись бурно обсуждать эту новость, а девушка с ником meowziko решила пойти еще дальше и предложила альтернативу — шиппинг. Этот термин означает слияние мужского и женского имени и используется в качестве общего для романтической пары. В свое время Брэда Питта и Анджелину Джоли журналисты и поклонники называли Бранджелина.
Таким же образом пользовательница Twitter предложила заменить отчество. Эта идея так понравилась подписчикам, что тред быстро стал очень популярным.
Екатерина Гура