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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Животные в Австралии обрадовались долгожданному дождю (фото, видео)

Невероятные кадры.

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Жители Австралии массово наблюдают, как изможденные засухой и пострадавшие от пожаров кенгуру, коалы и другие животные радуются долгожданному дождю.

Многие животные выходят на шоссе и пьют дождевую воду прямо с асфальта. Водителей предупреждают о необходимости быть осторожными и не ехать слишком быстро.

Невероятными кадрами поделился и парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге. На видео кенгуру, вомбат и коала радуются ливню. Ролик посмотрели почти 5 миллионов раз.

В результате лесных пожаров, длившихся с сентября, в Австралии было сожжено более 18,5 миллионов гектаров земли. По оценкам экспертов, погибло около миллиарда животных, их среда обитания разрушена.

Анна Лысенко

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