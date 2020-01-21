Животные в Австралии обрадовались долгожданному дождю (фото, видео)

Жители Австралии массово наблюдают, как изможденные засухой и пострадавшие от пожаров кенгуру, коалы и другие животные радуются долгожданному дождю.
Многие животные выходят на шоссе и пьют дождевую воду прямо с асфальта. Водителей предупреждают о необходимости быть осторожными и не ехать слишком быстро.
Невероятными кадрами поделился и парк дикой природы Symbio в Хеленсбурге. На видео кенгуру, вомбат и коала радуются ливню. Ролик посмотрели почти 5 миллионов раз.
В результате лесных пожаров, длившихся с сентября, в Австралии было сожжено более 18,5 миллионов гектаров земли. По оценкам экспертов, погибло около миллиарда животных, их среда обитания разрушена.