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16:34 (мск), источник: BFM.ru

Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

Шведская экоактивистка обвинила СМИ в замалчивании проблем климата. Президент США тем временем сравнил ее с «глупыми гадателями прошлого».

Источник: AP 2020

Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает. С критикой 17-летняя активистка выступила на сессии под названием «Прокладывая устойчивый путь к общему будущему», которая открывала деловую программу четырехдневного мероприятия, отмечает агентство Bloomberg.

Источник: AFP 2020

Выпад стал неожиданностью для ведущего, который спрашивал Тунберг о том, как она борется с хейтерами:

«Я хотела бы поговорить о вещах более важных, чем-то, как я отвечаю хейтерам. Во второй главе отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который вышел в 2018 году, говорится следующее».

Если человечество хочет иметь 67-процентный шанс ограничить рост средней глобальной температуры полутора градусами Цельсия, то на 1 января 2018 года у нас оставалось около 420 гигатонн эквивалента углекислого газа, который мы могли выбросить в атмосферу. Учитывая сегодняшние уровни выбросов, этого бюджета хватит менее чем на восемь лет.
Грета Тунберг

«Эти цифры — не чье-то мнение или политический взгляд. Это наилучшая доступная нам научная оценка ситуации. Хотя многие ученые считают этот прогноз слишком умеренным, именно такую оценку озвучила Межправительственная группа. Я знаю, что вы не хотите писать об этом в СМИ. Я знаю, что вы не хотите об этом говорить. Но уверяю вас, что я продолжу повторять эти цифры, пока вы не начнете».

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Плохо завуалированный ответный выпад в отношении Тунберг по прибытии в Давос сделал Дональд Трамп. По словам президента США, экологические активисты пытаются добиться «абсолютной власти для контролирования всех аспектов нашей жизни»:

«Сейчас не время для пессимизма. Сейчас время для оптимизма. Страхи и сомнения — это не лучшие мыслительные процессы. Настало время для надежды, радости, оптимизма и действий. Но чтобы реализовать возможности завтрашнего дня, нам нужно отринуть вечных пророков катастрофы и их предсказания апокалипсиса. Они наследники глупых гадателей прошлого, которые предсказывали перенаселение в 60-х, массовый голод в 70-х и исчерпание запасов нефти в 90-х». ​

Эти алармисты всегда требуют одного — абсолютной власти для доминирования, трансформации и контроля всех аспектов нашей жизни. Мы не позволим радикальным социалистам подорвать нашу экономику, разрушить нашу страну или уничтожить нашу свободу.
Дональд Трамп
президент США
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Кроме критики Тунберг президент США в своем первом выступлении на Всемирном экономическом форуме похвалил себя, похвастался успехами американской экономики и попытался уговорить Евросоюз покупать американские энергоресурсы, чтобы обрести энергетическую независимость. Кроме того, Трамп объявил о присоединении США к проекту «Триллион деревьев», в рамках которого планируется высадить по всему миру 13-значное число деревьев.

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