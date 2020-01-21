18:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Владельцы спа-центра в Каспийске объявили его закрытым для женщин
Самый крупный на Северном Кавказе бассейн закрыл женщинам доступ для посещения. Хозяева
50-метровый бассейн на территории «Анжи-Арены» в Каспийске был открыт в середине прошлого года.
Запрет на посещение бассейна женщинами был введен в действие с 20 января. По сведениям от сотрудников заведения, женщины—владельцы абонементов были оповещены об этом решении заранее. О причинах введения запрета официально не сообщалось, представители комплекса оказались недоступны для комментариев.
Министерство спорта Дагестана не курирует ситуацию, сообщили «РИА Новости» в ведомстве. «Мы не курируем этот вопрос, это частная организация», — сказали в министерстве.
Учредителем ООО «Анжи-Арена» в базе данных ЕГРЮЛ числится Асият Абакарова, дочь мэра Дербента Хизри Абакарова. Возглавляемые им
В 2011 году подобный инцидент был зафиксирован в построенном неподалеку от стадиона спортивном комплексе «Хазар». Хозяева заведения объяснили запрет на допуск женщин просьбами
Юлия Рыбина, Махачкала