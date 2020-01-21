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18:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Владельцы спа-центра в Каспийске объявили его закрытым для женщин

Самый крупный на Северном Кавказе бассейн закрыл женщинам доступ для посещения. Хозяева спа-центра объявили об этом на странице заведения в Instagram, а после появления большого количества негативных комментариев и бурной реакции в соцсетях аккаунт bassein.arena был переведен в закрытый режим.

Источник: Стадион "Анжи-Арена"

50-метровый бассейн на территории «Анжи-Арены» в Каспийске был открыт в середине прошлого года. Спа-центр «Арена» оснащен также соляной комнатой, джакузи, турецкой баней хамам и предоставляет услуги массажиста и инструктора по плаванию. Он является частью спортивно-развлекательного комплекса на территории стадиона, который до недавнего времени был домашней ареной футбольного клуба «Анжи».

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Запрет на посещение бассейна женщинами был введен в действие с 20 января. По сведениям от сотрудников заведения, женщины—владельцы абонементов были оповещены об этом решении заранее. О причинах введения запрета официально не сообщалось, представители комплекса оказались недоступны для комментариев.

Министерство спорта Дагестана не курирует ситуацию, сообщили «РИА Новости» в ведомстве. «Мы не курируем этот вопрос, это частная организация», — сказали в министерстве.

Учредителем ООО «Анжи-Арена» в базе данных ЕГРЮЛ числится Асият Абакарова, дочь мэра Дербента Хизри Абакарова. Возглавляемые им бизнес-структуры с 2011 года занимались реконструкцией стадиона «Хазар» (старое название арены), владельцем которого стал Сулейман Керимов. После завершения реконструкции переименованная арена была передана во владение Хизри Абакарову, который курировал различные бизнес-проекты российского миллиардера и сенатора и был его помощником в Совете федерации. В октябре 2018 года Абакаров был избран мэром Дербента.

В 2011 году подобный инцидент был зафиксирован в построенном неподалеку от стадиона спортивном комплексе «Хазар». Хозяева заведения объяснили запрет на допуск женщин просьбами клиентов-мужчин, которым не хотелось видеть «полураздетых» представительниц другого пола.

Юлия Рыбина, Махачкала

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