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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Странного агнца с Гентского алтаря превратили в мем

На картинах братьев ван Эйков нашли «гуманоида».

Реставраторы обнаружили, что «Поклонение Агнцу» в центральной части знаменитого Гентского алтаря на момент создания выглядело несколько иначе. И «настоящая» версия так разительно отличается от общеизвестной, что мгновенно стала мемом в соцсетях.

«Ну, по-видимому, они восстановили Гентский алтарь, а там…»

Гентский алтарь в соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гент был создан в XV веке. Над ним трудились знаменитые фламандские братья-художники Губерт и Ян ван Эйки. Центральный сюжет алтаря — поклонение Агнцу из Откровения Иоанна Богослова.

12-панельный шедевр начали реконструировать в 2012 году. В конце 2019 года реставраторы добрались и до изображения Агнца. В ходе работ оказалось, что это далеко не первая реставрация алтаря, а самого Агнца деликатно «подкорректировали» еще в XVІ веке.

Изначально у Агнца были практически человеческие глаза и вид не животного, а скорее гуманоида.

«Я больше не могу увидеть старого Агнца. Всё что я вижу — это Новый Агнец. Каждый раз. И он меня видит… Он видит всё. На 10/10 готов падать и поклоняться», — шутят подписчики.

«“Кладбище домашних животных” в чём-то право. Некоторым вещам лучше оставаться мёртвыми», — иронизируют в Сети.

«Мне не нравится эта картина, Чарли. Её самодовольная аура насмехается надо мной»

Анна Лысенко

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