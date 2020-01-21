Странного агнца с Гентского алтаря превратили в мем

Реставраторы обнаружили, что «Поклонение Агнцу» в центральной части знаменитого Гентского алтаря на момент создания выглядело несколько иначе. И «настоящая» версия так разительно отличается от общеизвестной, что мгновенно стала мемом в соцсетях.
Гентский алтарь в соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гент был создан в XV веке. Над ним трудились знаменитые фламандские братья-художники Губерт и Ян ван Эйки. Центральный сюжет алтаря — поклонение Агнцу из Откровения Иоанна Богослова.
12-панельный шедевр начали реконструировать в 2012 году. В конце 2019 года реставраторы добрались и до изображения Агнца. В ходе работ оказалось, что это далеко не первая реставрация алтаря, а самого Агнца деликатно «подкорректировали» еще в XVІ веке.
Изначально у Агнца были практически человеческие глаза и вид не животного, а скорее гуманоида.
«Я больше не могу увидеть старого Агнца. Всё что я вижу — это Новый Агнец. Каждый раз. И он меня видит… Он видит всё. На 10/10 готов падать и поклоняться», — шутят подписчики.
«“Кладбище домашних животных” в чём-то право. Некоторым вещам лучше оставаться мёртвыми», — иронизируют в Сети.