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18:24 (мск), источник: ТАСС

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

Музыкант впервые публично рассказал о наличии у него заболевания.

Источник: AP 2020

ТАСС, 21 января. Британский рок-музыкант, бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона, слухи о которой появлялись с 2019 года. С таким признанием певец вместе со своей женой Шэрон выступил во вторник в телепередаче Good Morning America («С добрым утром, Америка») на телеканале ABC.

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«У меня не получается хранить секреты. Я не могу больше жить с этим, потому что, кажется, у меня заканчиваются отговорки», — заявил певец. По словам жены музыканта, болезнь ее мужа «не смертный приговор, даже с большой натяжкой», но она сильно повлияла на жизнь всей семьи.

Музыкант сообщил, что обращался за медицинской помощью к специалистам как в США, так и за рубежом. Сейчас он находится дома и проходит медикаментозное лечение.

Ранее в октябре 2019 года музыкант в очередной раз перенес европейскую часть своего «прощального» турне No More Tours II из-за операции на шейные позвонки. Гастроли No More Tours II («Никаких больше туров II», созвучно с названием песни Осборна 1991 года No More Tears) стали продолжением прощального турне 1992 года No More Tours — в него музыкант отправился после того, как у него диагностировали склероз. Как выяснилось позже — ошибочно, что дало ему возможность продолжать концертную деятельность по всему миру.

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