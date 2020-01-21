18:24 (мск), источник: ТАСС
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
Музыкант впервые публично рассказал о наличии у него заболевания.
ТАСС, 21 января. Британский
«У меня не получается хранить секреты. Я не могу больше жить с этим, потому что, кажется, у меня заканчиваются отговорки», — заявил певец. По словам жены музыканта, болезнь ее мужа «не смертный приговор, даже с большой натяжкой», но она сильно повлияла на жизнь всей семьи.
Музыкант сообщил, что обращался за медицинской помощью к специалистам как в США, так и за рубежом. Сейчас он находится дома и проходит медикаментозное лечение.
Ранее в октябре 2019 года музыкант в очередной раз перенес европейскую часть своего «прощального» турне No More Tours II