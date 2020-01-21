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22:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый китайский вирус дошел до США

В США выявили первый случай заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Independent.

Источник: AFP 2020

Вирус обнаружили в городе Сиэтл у путешественника из Китая, сообщили городские власти. Информацию об этом подтверждает The Wall Street Journal со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли шесть человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения, большинство из них — в городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. По подсчетам специалистов, число зараженных может достигать 1,7 тысячи человек.

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